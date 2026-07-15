ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου, Φοίβος Τσικλιάς – Αιχμές για «περιχαράκωση» και «εικόνα ευτελισμού»

Ο Φοίβος Τσικλιάς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επικαλούμενος την εσωστρέφεια και την επιλογή του κόμματος για «περιχαράκωση» αντί για ενότητα και μια προοδευτική εναλλακτική.

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Φοίβος Τσικλιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Φοίβος Τσικλιάς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το πρωί της Τετάρτης.
  • Στη δήλωση παραίτησής του, σημειώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση», με «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες» να δημιουργούν εντάσεις.
  • Ο κ. Τσικλιάς τονίζει πως «δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του», προσθέτοντας ότι παραμένει ενεργός «στην Αριστερά που ενώνει».

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Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης, Φοίβος Τσικλιάς.

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«Όσα είπαμε παλιά ισχύουν» αναφέρει στη δήλωση παραίτησής του, σημειώνοντας ότι «τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική στη δυστοπία Μητσοτάκη, ο  ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση».

«Προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες δημιουργούν  εντάσεις που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, υποσκελίζοντας τόσο τον πολιτικό στόχο της ενότητας όσο και το πλούσιο έργο που έχουν παράξει όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς τα χιλιάδες μέλη του κόμματος.

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Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού» τονίζει ο κ. Τσικλιάς.

«Υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.  Παραμένω ενεργός στους αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία, με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Παραμένω ενεργός στην Αριστερά που ενώνει, που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο για να κάνει καλύτερες τις ζωές των πολλών.

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Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες μας στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συμβουλές και την υποστήριξη του έργου μου από την πρώτη στιγμή. 

Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που είχα τη χαρά να συνεργαστώ και να φιλοξενήσουν τη φωνή μου στα μέσα τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, τους καθημερινούς αγωνιστές του επαρχιακού Τύπου, που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της ενημέρωσης σε αντίξοες συνθήκες.

Θα βρεθούμε ξανά γιατί “όσα είπαμε παλιά ισχύουν”» καταλήγει.

 

 

 

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