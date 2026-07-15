Νέα Υόρκη: Ανοίγει η συζήτηση για την κατάργηση των ιππήλατων αμαξών μετά τον θάνατο 18χρονου τουρίστα στο Σέντραλ Παρκ

Η οικογένεια του 18χρονου Ρόμαντς Μαχατζάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με ιππήλατη άμαξα στο Σέντραλ Παρκ, ζητά την κατάργηση των ιστορικών αμαξών. Η συζήτηση για τη νομοθετική πρόταση «Νόμος του Ρόμαντς», που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση, αναμένεται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης. Την πρωτοβουλία στηρίζουν οργανώσεις για την προστασία των ζώων και ο δήμαρχος, ενώ το συνδικάτο των αμαξάδων εκφράζει την αντίθεσή του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η οικογένεια του 18χρονου Ρόμαντς Μαχατζάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιούνιο σε δυστύχημα με ιππήλατη άμαξα στο Σέντραλ Παρκ, απηύθυνε έκκληση για την κατάργηση των ιστορικών αμαξών, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός του ήταν απολύτως αποτρέψιμος.
  • Η νομοθετική πρόταση, γνωστή ως «Νόμος του Ρόμαντς», προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των ιππήλατων αμαξών και υποστηρίζεται από φιλοζωικές οργανώσεις και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
  • Το συνδικάτο των αμαξάδων αντιτίθεται στο μέτρο λόγω απώλειας θέσεων εργασίας, ενώ η συζήτηση διεξάγεται σε φορτισμένο κλίμα λόγω επανειλημμένων περιστατικών με άλογα που κατέρρευσαν ή έχασαν τη ζωή τους.

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Έκκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την κατάργηση των ιστορικών αμαξών απηύθυνε, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης που πραγματοποιείται την Τετάρτη, η οικογένεια του 18χρονου Ρόμαντς Μαχατζάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιούνιο σε δυστύχημα με ιππήλατη άμαξα στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το άλογο που έσερνε την άμαξα αφηνίασε, με αποτέλεσμα ο 18χρονος να εκτιναχθεί και να τραυματιστεί θανάσιμα. Η οικογένειά του, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για διακοπές στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζει ότι ο θάνατός του ήταν απολύτως αποτρέψιμος και ζητά να αποδοθούν ευθύνες.

Η υπό συζήτηση νομοθετική πρόταση, που πλέον φέρει την ονομασία «Νόμος του Ρόμαντς», προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των ιππήλατων αμαξών στο Σέντραλ Παρκ μέσα σε διάστημα δύο ετών, καθώς και τη μετάβαση των αδειοδοτημένων αμαξάδων σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

James Messerschmidt/NY Post

Διχάζει η πρόταση για την κατάργηση των ιππήλατων αμαξών

Την πρωτοβουλία στηρίζουν οργανώσεις για την προστασία των ζώων, καθώς και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με τον τερματισμό της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ζητώντας παράλληλα να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Αντίθετα, το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους αμαξάδες εκφράζει την αντίθεσή του στο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση των ιππήλατων αμαξών θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας και θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα ίδια τα άλογα.

Η συζήτηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με άλογα που κατέρρευσαν ή έχασαν τη ζωή τους, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τη συνέχιση της λειτουργίας των ιππήλατων αμαξών στο Σέντραλ Παρκ.

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