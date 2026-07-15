LIVE Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ: Ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέες εκρήξεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες σε κρίσιμες περιοχές του νότιου Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για νέα επικίνδυνη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στην περιοχή.