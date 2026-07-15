Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές στα ορεινά σήμερα

Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις και απογευματινές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 33-35 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 36-37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
  • Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά τμήματα αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ήπείρου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 16-07-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ