Σαν σήμερα 15 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θύματα της Παγκόσμιας Κλιματικής Κρίσης

Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων

Γεγονότα

301 π.Χ.: Μάχη στην Ιψό της Φρυγίας, μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο υιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής, ηττώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασσάνδρου και του Λυσιμάχου.

Μάχη στην Ιψό της Φρυγίας, μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο υιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής, ηττώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασσάνδρου και του Λυσιμάχου. 1892: Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα, λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη.

Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα, λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. 1913: Αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο Ελληνικός Στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «ανακωχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια!».

Αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο Ελληνικός Στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «ανακωχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια!». 1965: Η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπώλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η FIX από το 1864.

Η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπώλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η FIX από το 1864. 1965: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιου Αθανασιάδη – Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των «αποστατών». («Ιουλιανά»)

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιου Αθανασιάδη – Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των «αποστατών». («Ιουλιανά») 1974: Ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών κατά του προέδρου Μακαρίου. Ο αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η χούντα διορίζει νέο «πρόεδρο» τον Νίκο Σαμψών.

Ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών κατά του προέδρου Μακαρίου. Ο αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η χούντα διορίζει νέο «πρόεδρο» τον Νίκο Σαμψών. 2006: Αρχίζει τη λειτουργία του o ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Τwitter (νυν Χ).

Αρχίζει τη λειτουργία του o ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Τwitter (νυν Χ). 2016: Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τανκς στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση TRT και κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν, όμως, να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεσης στη Μαρμαρίδα όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου, που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φυλλορροεί τις πρώτες ώρες της 16ης Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα.

Γεννήσεις

1606: Ρέμπραντ (Χάρμενσζουν φαν Ράιν), Φλαμανδός ζωγράφος. (Θαν. 4/10/1669)

Ρέμπραντ (Χάρμενσζουν φαν Ράιν), Φλαμανδός ζωγράφος. (Θαν. 4/10/1669) 1930: Ζακ Ντεριντά, Γάλλος φιλόσοφος

Ζακ Ντεριντά, Γάλλος φιλόσοφος 1943: Λουκιανός Κηλαηδόνης, Έλληνας τραγουδοποιός. (Θαν. 7/2/2017)

Λουκιανός Κηλαηδόνης, Έλληνας τραγουδοποιός. (Θαν. 7/2/2017) 1945: Νότης Μαυρουδής, Έλληνας συνθέτης και κιθαριστής. (Θαν. 3/1/2023)

Νότης Μαυρουδής, Έλληνας συνθέτης και κιθαριστής. (Θαν. 3/1/2023) 1980: Μιχάλης Ζαμπίδης, Έλληνας αθλητής του κικ μποξ

Θάνατοι