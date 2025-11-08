Η πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η κλιματική αλλαγή αποτελεί συστημική απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα

Κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος σε Καιρό Πολέμου, το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει τη διασύνδεση κλίματος και ασφάλειας, μέσα από το πρίσμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ένοπλων συγκρούσεων και των κινδύνων για την ασφάλεια που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Η Mόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά στην τοποθέτησή της ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί συστημική απειλή για τη διεθνή σταθερότητα.

Τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση εντείνουν την αστάθεια, τις συγκρούσεις και τον εκτοπισμό, υπονομεύοντας την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα, παρεμποδίζοντας την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τροφοδοτώντας πολιτικές εντάσεις.

Η κ. Μπαλτά κάλεσε για ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και χρηματοδότηση, προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ επίγνωσης και εφαρμογής, ευθυγραμμίζοντας τις ατζέντες άμυνας, ανάπτυξης και κλίματος για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ