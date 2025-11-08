Σταύρος Τσουμάνης: «Ο έρωτας δεν είναι αυτό που έχουμε μέσα στο παντελόνι ή τη φούστα μας»

Ο Σταύρος Τσουμάνης βρέθηκε καλεσμένος στην Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για τη σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ, τη νοσταλγία των βιντεοκλάμπ, αλλά και για τη φράση του που προκάλεσε συζητήσεις: «είμαι στρέιτ, αλλά ερωτεύομαι τους φίλους μου».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη στη δουλειά του στη δημόσια τηλεόραση, τονίζοντας: «Το Παιδί στην ΕΡΤ είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που έχουμε κάνει, με φανταστικούς ηθοποιούς. Ο Στέφανος, ο Τάσος, ο σκηνοθέτης, είναι από τους πρώτους που είχα δουλέψει στην τηλεόραση και τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Είναι ευχάριστο, είναι fun fact, κάτι που το έχουμε ανάγκη σήμερα. Γι’ αυτό έχει απήχηση στον κόσμο».

Στη συνέχεια, ο Σταύρος Τσουμάνης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον κινηματογράφο και τις παλιές συνήθειες των βιντεοκλάμπ, λέγοντας: «Δε βλέπω σίγουρα τα δικά μου σίριαλ. Όσο μπορώ, παρακολουθώ το Παιδί. Βλέπω και πολλές ταινίες, είμαι φαν της ταινίας, του βιντεοκλάμπ. Μου αρέσει η διαδικασία, τη λατρεύω, να πηγαίνω, να διαλέγω, να ψάχνω στις ταινίες. Έψαχνα λάπτοπ με βάση για DVD και δεν υπάρχει κανένα. Δεν το πιστεύω! Βγαίνανε πριν από δεκαπέντε χρόνια. Θέλω πολύ να βρω βίντεο και βιντεοκασέτες, κάτι έχει μείνει μέσα μου από εκείνη την εποχή».

Ο δημοφιλής ηθοποιός σχολίασε, τέλος, τη φράση του που έγινε viral ότι «είναι στρέιτ, αλλά ερωτεύεται τους φίλους του», εξηγώντας τι εννοούσε: «Ο έρωτας δεν είναι αυτό που έχουμε μέσα στο παντελόνι ή τη φούστα μας. Είναι κάτι πολύ βαθύ, πολύ τρυφερό και ωραίο. Συνήθως για να είσαι φίλος με κάποιον, κάτι τρυφερό υπάρχει που γεννά αυτή τη σχέση. Ανυπομονώ να δω τους φίλους μου, τους αγαπάω και είμαι ερωτευμένος μαζί τους. Σχεδόν όλοι οι φίλοι μου έχουν κλειδιά από το σπίτι μου».