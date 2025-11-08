«Μπλόκο» του Ντόναλντ Τραμπ στην δικαστική απόφαση για χορήγηση των επιδομάτων επισιτιστικής βοήθειας – «Αυτό το shutdown θα διαρκέσει πολύ»

Η δημοσιονομική παράλυση στις Ηνωμένες Πολιτείες μπήκε στην 39η ημέρα, με την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ να προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά δικαστικής απόφασης που υποχρεώνει την άμεση καταβολή των επιδομάτων επισιτιστικής βοήθειας για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα. Η δικαστική αυτή εντολή εκδόθηκε στο Ρόουντ Άιλαντ και απαιτεί από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως την Παρασκευή για το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Βοήθειας Διατροφής (SNAP), που καλύπτει περίπου 1 στους 8 Αμερικανούς.

Η κυβέρνηση έχει «παγώσει» την καταβολή των επιδομάτων για τον Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η έκτακτη χρηματοδότηση «παραβιάζει το Σύνταγμα». Παρ’ όλα αυτά, τουλάχιστον έξι πολιτείες επιβεβαίωσαν πως οι δικαιούχοι άρχισαν ήδη να λαμβάνουν τα χρήματα. «Τα επιδόματα τροφίμων αρχίζουν τώρα να επιστρέφουν στις οικογένειες της Καλιφόρνια», δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ.

Την ίδια ώρα, ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, όπου εκατοντάδες οδηγοί περίμεναν ώρες για να προμηθευτούν δωρεάν τρόφιμα. Στο Ουισκόνσιν, πάνω από 104 εκατομμύρια δολάρια σε επιδόματα τροφίμων κατατέθηκαν σε 337.000 νοικοκυριά, μετά από δικαστική εντολή. Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού κυβερνήτη Τόνι Έβερς ανέφερε ότι η πολιτεία μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στα ομοσπονδιακά κονδύλια μέσα σε λίγες ώρες.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάστηκε και στο Όρεγκον, όπου η Δημοκρατική κυβερνήτης Τίνα Κότεκ σημείωσε ότι οι κρατικοί υπάλληλοι «εργάστηκαν όλη τη νύχτα» για να εκδώσουν όλα τα επιδόματα του μήνα.

Η πολιτική διαμάχη ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης. Οι Δημοκρατικοί ζητούν παράταση των επιδοτήσεων για ασφαλιστική κάλυψη, ώστε η περίθαλψη να παραμείνει προσιτή για εκατομμύρια πολίτες, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι η βοήθεια μέσω του SNAP δεν θα συνεχιστεί αν δεν υπάρξει τερματισμός της κυβερνητικής παράλυσης.

Η Γερουσία απέρριψε την Παρασκευή πρόταση για την αποκατάσταση της μισθοδοσίας εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων κατά τη διάρκεια του shutdown. Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί ψήφισαν κατά, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο θα έδινε περισσότερες εξουσίες στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να πληρώνει μόνο τους στρατιωτικούς και τους συνοριοφύλακες, αφήνοντας άλλους εργαζόμενους χωρίς μισθό.

Τρεις Δημοκρατικοί γερουσιαστές –ο Ραφαέλ Γουόρνοκ, ο Τζον Όσοφ από την Τζόρτζια και ο Μπεν Ρέι Λουτζάν από το Νιου Μεξικό– ψήφισαν υπέρ. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει αδιέξοδη, με 750.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ άλλοι εργάζονται χωρίς πληρωμή για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Η κρίση έχει ήδη επηρεάσει κρίσιμους τομείς όπως οι αερομεταφορές, με πάνω από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται το τελευταίο 24ωρο και τον κίνδυνο περικοπών έως και 9.000 πτήσεων την ημέρα λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί πρότειναν προσωρινό συμβιβασμό για την επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων για το νέο οικονομικό έτος, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου. Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη, αντέτειναν με πρόταση παράτασης των επιδοτήσεων υγείας για ακόμη ένα έτος και σύσταση δικομματικής επιτροπής για διερεύνηση. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες 60 ψήφους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να περάσει η πρόταση.

«Αυτό το shutdown θα διαρκέσει πολύ», προειδοποίησε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι από τη Λουιζιάνα, έπειτα από την αποτυχημένη ψηφοφορία της Παρασκευής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η κρίση να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Πηγή: Reuters