Γιώργος Μπαρτζώκας: Γι’ αυτό τον λόγο δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Εβάν Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Παρτίζαν, επικρατώντας με 80-71, παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Γάλλος αντιμετώπισε πρόβλημα ίωσης μέσα στην εβδομάδα και, όπως εξήγησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί σε ένα ματς τόσο υψηλής έντασης για περισσότερα από οκτώ λεπτά. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη νίκη, την άμυνα, τη διαχείριση του Φουρνιέ αλλά και για τον Κίναν Έβανς.

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες και τους φιλάθλους, τονίζοντας πως: «Είναι μια σημαντική νίκη. Κάθε νίκη είναι σημαντική, αλλά αυτή κυρίως γιατί δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν βιαστικοί και δεν εκτελέσαμε σωστά στην επίθεση. Στην άμυνα είχαμε ευκαιρίες να σταματήσουμε αιφνιδιασμούς και miss match και δεν το κάναμε. Η Παρτίζαν έχει δύο τρόπους να επιτεθεί στο καλάθι, με τους χειριστές να πηγαίνουν μέσα και να σκοράρουν με pull up ή floater, ή να δίνουν τη μπάλα μετά την πρώτη αλλαγή. Δεν ανταποκριθήκαμε και τους επιτρέψαμε 28 πόντους μέσα από το ζωγραφιστό. Όταν συνειδητοποιήσαμε τι έπρεπε να κάνουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, κυριαρχήσαμε με επί μέρους σκορ 27-13. Οι αμυντικοί μας, ο Γουόκαπ, ο Νιλικίνα, ο ΜακΚίσικ και ο Μιλουτίνοφ έδωσαν λύσεις. Περιμέναμε την αντίδραση της Παρτίζαν μετά από τέσσερις ήττες. Έχουν σπουδαίο προπονητή και εξαιρετικούς, αθλητικούς παίκτες με ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Στο τέλος κερδίσαμε, είμαστε χαρούμενοι και συνεχίζουμε για να βελτιωθούμε και να δουλεύουμε περισσότερο».

Αναφερόμενος στην αμυντική προσέγγιση, ο τεχνικός του Ολυμπιακού εξήγησε πως «το μπάσκετ είναι αλληλένδετο, μπροστά και πίσω. Είναι πιο εύκολο να σκοράρεις όταν παίζεις καλά άμυνα, γιατί όλοι είναι πιο απελευθερωμένοι. Όταν δέχεσαι καλάθι, το στρες μεγαλώνει. Όταν παίζεις σταθερή άμυνα χωρίς εξάρσεις, το παιχνίδι γίνεται καλύτερο».

Σχετικά με τη χρήση των φάουλ, ο Μπαρτζώκας τόνισε ότι «είχαμε τέσσερα φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο και μόλις δύο στο δεύτερο. Πολλές φορές είχαμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε τρανζίσιον ή λέι απ και δεν το κάναμε. Το φάουλ δεν είναι πάντα για να αποφύγεις το καλάθι, αλλά για να δείξεις physicality. Όταν δεν το κάνεις, αφήνεις τον αντίπαλο να βρει ρυθμό. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να πείσουμε τους παίκτες να το εφαρμόζουν σωστά».

Όσο για τον Φουρνιέ, ξεκαθάρισε πως «δεν έκανε καθόλου προπόνηση, μόνο shootaround. Είχε υψηλό πυρετό. Αποφασίσαμε να είναι στην 12άδα, αλλά ήταν ανέτοιμος. Προτίμησα να πάω πιο συντηρητικά και με λιγότερο ρίσκο το παιχνίδι».

Μιλώντας για τον χαρακτήρα που χτίζει ο Ολυμπιακός, ο προπονητής τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό. Όταν τελειώσει ο πρώτος γύρος, θα μπορούμε να κάνουμε πιο αναλυτική προσέγγιση. Μέχρι τότε μετρούν οι νίκες. Ακόμα και αν κερδίσεις τους πάντες, μετά μπορεί να μη σου φτάνουν. Μέχρι να αποκτήσουμε καλύτερες συνεργασίες και σταθερότητα, πρέπει να παίρνουμε νίκες – και το κάνουμε. Είναι κρίσιμο να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες, ώστε όταν η ομάδα βρεθεί πλήρης, να μπει στην τελική ευθεία όπως πρέπει. Το θεωρώ σημαντικό να κερδίζεις ένα ματς με δέκα πόντους διαφορά».

Για τα επιθετικά ριμπάουντ, σημείωσε ότι «από την αρχή της χρονιάς πηγαίνουμε δύο με τρεις παίκτες στο επιθετικό ριμπάουντ. Ο Μιλουτίνοφ και ο Βεζένκοφ έχουν εξαιρετική εικόνα. Είμαστε καλοί σε αυτό το κομμάτι. Η κακή εκτέλεση στην επίθεση είναι το πραγματικό πρόβλημα, όχι η άμυνα. Όταν επιτιθέμεσαι σε λάθος σημεία, τότε το παιχνίδι δυσκολεύει. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει τέτοιο αριθμό ασίστ σε σχέση με τα λάθη του».

Για τον Γουόκαπ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν του λέω τίποτα, γιατί είναι ο μόνος παίκτης που κάθε φορά κάνει αυτό που πρέπει. Μπορεί σε ένα ματς να μη σουτάρει καθόλου, αλλά να κάνει τα σωστά πράγματα. Σήμερα ήταν πρώτος σκόρερ, αλλά είχε τέσσερα λάθη. Παρασύρθηκε από τον ρυθμό. Ο Γουόκαπ δεν χρειάζεται πολλά, καταλαβαίνει τον ρυθμό του παιχνιδιού».

Τέλος, για τον Κίναν Έβανς, ο Μπαρτζώκας είπε: «Στην περίπτωσή του πρέπει να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Θα πάρει λίγο χρόνο με την Καρδίτσα, λίγα λεπτά συμμετοχής. Έχει ταλέντο και μεγάλη αντίληψη, αλλά χρειάζεται παιχνίδια. Δεν είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης να πιέσουμε έναν παίκτη. Αν με ρωτάτε αν είναι αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός, θα σας πω 100%. Στην Ευρωλίγκα, παίκτες που έρχονται από το ΝΒΑ συχνά δείχνουν έλλειψη ενέργειας, γιατί το physicality είναι διαφορετικό».