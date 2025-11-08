Κίεβο: Χωρίς ρεύμα περιοχές της Ουκρανίας από νέα ρωσικά πλήγματα

Enikos Newsroom

διεθνή

Κίεβο: Χωρίς ρεύμα περιοχές της Ουκρανίας από νέα ρωσικά πλήγματα

Μαζική ρωσική επίθεση έπληξε εκ νέου ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο υπουργός Ενέργειας του Κιέβου προειδοποίησε ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρό κίνδυνο διακοπών θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.

«Ο εχθρός επιτίθεται ξανά μαζικά στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας», δήλωσε η υπουργός Σβιτλάνα Γκρίντσουκ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς όμως να προσδιορίσει σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν τα πλήγματα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Οδησσού, Όλεγκ Κίπερ, drones χτύπησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη νότια Ουκρανία αργά το βράδυ της Παρασκευής. «Υπήρξαν ζημιές σε μια εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής», ανέφερε ο ίδιος μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της σε ρωσικές αποθήκες πετρελαίου και διυλιστήρια, επιχειρώντας να πλήξει τις ζωτικής σημασίας εξαγωγές ενέργειας της Μόσχας και να προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη ρωσική επικράτεια.

Πηγή: AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις του Google Maps που θα αλλάξουν τον τρόπο που οδηγείτε

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:33 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Στο έλεος της κακοκαιρίας Ιταλία και Ισπανία: Σαρωτικές καταιγίδες έχουν μετατρέψει τους δρόμους… ποτάμια – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στη Σικελία, μετατρέποντας τις Συρακούσες σ...
03:30 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Παρέλαβε τα λείψανα του 24ου ομήρου της Χαμάς στη Γάζα – Υπολείπονται ακόμη πέντε σοροί

Μία από τις έξι τελευταίες σορούς των ομήρων που κρατούσε ακόμη η Χαμάς ή οι σύμμαχοί της στη ...
03:15 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

«Μπλόκο» του Ντόναλντ Τραμπ στην δικαστική απόφαση για χορήγηση των επιδομάτων επισιτιστικής βοήθειας – «Αυτό το shutdown θα διαρκέσει πολύ»

Η δημοσιονομική παράλυση στις Ηνωμένες Πολιτείες μπήκε στην 39η ημέρα, με την κυβέρνηση Ντόναλ...
02:45 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Shutdown στις ΗΠΑ: Σε οριακό σημείο τα αεροδρόμια – Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, αριθμός πέντε φο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς