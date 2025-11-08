Κίεβο: Χωρίς ρεύμα περιοχές της Ουκρανίας από νέα ρωσικά πλήγματα

Μαζική ρωσική επίθεση έπληξε εκ νέου ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο υπουργός Ενέργειας του Κιέβου προειδοποίησε ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρό κίνδυνο διακοπών θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.

«Ο εχθρός επιτίθεται ξανά μαζικά στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας», δήλωσε η υπουργός Σβιτλάνα Γκρίντσουκ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς όμως να προσδιορίσει σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν τα πλήγματα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Οδησσού, Όλεγκ Κίπερ, drones χτύπησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη νότια Ουκρανία αργά το βράδυ της Παρασκευής. «Υπήρξαν ζημιές σε μια εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής», ανέφερε ο ίδιος μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της σε ρωσικές αποθήκες πετρελαίου και διυλιστήρια, επιχειρώντας να πλήξει τις ζωτικής σημασίας εξαγωγές ενέργειας της Μόσχας και να προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη ρωσική επικράτεια.

Πηγή: AFP