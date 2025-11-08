Για εκκένωση της Τεχεράνης λόγω λειψυδρίας προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιράν – «Χωρίς πόσιμο νερό σε δύο εβδομάδες»

Σοβαρή προειδοποίηση εξέδωσε η Τεχεράνη, καθώς η παρατεταμένη λειψυδρία απειλεί την πρωτεύουσα του Ιράν με άνευ προηγουμένου κρίση νερού. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι εάν δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις μέχρι το τέλος του έτους, η κυβέρνηση ενδέχεται να διατάξει την εκκένωση της πόλης, η οποία αριθμεί περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους.

«Εάν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να περιορίζουμε τα αποθέματα νερού στην Τεχεράνη τον επόμενο μήνα. Εάν η ξηρασία συνεχιστεί, θα ξεμείνουμε από νερό και θα αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος, περιγράφοντας μια κατάσταση οριακή για τη χώρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθυντής της εταιρείας υδάτων της Τεχεράνης υπογράμμισε πως η πρωτεύουσα μπορεί να μείνει χωρίς πόσιμο νερό μέσα σε δύο εβδομάδες, αν συνεχιστεί η ξηρασία με τον ίδιο ρυθμό. Για λόγους εξοικονόμησης, το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει περιοδική διακοπή της υδροδότησης σε πολλές συνοικίες της πόλης, πρακτική που είχε εφαρμοστεί και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Ο όγκος των βροχοπτώσεων στο Ιράν έχει μειωθεί φέτος στα 152 χιλιοστά, δηλαδή μόλις στο 40% του μέσου όρου των τελευταίων 57 ετών, με αποτέλεσμα ολόκληρες κοινότητες να εξαρτώνται πλέον από την παροχή νερού με δελτίο.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική» και επισήμανε την επείγουσα ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων, ώστε να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση που θα επηρεάσει εκατομμύρια πολίτες.

Πηγή: Newsweek

