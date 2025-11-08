ΟΗΕ: Εξαφανίσεις τουλάχιστον 97 ατόμων προστέθηκαν στους 10.000 αγνοούμενους της Συρίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΗΕ: Εξαφανίσεις τουλάχιστον 97 ατόμων προστέθηκαν στους 10.000 αγνοούμενους της Συρίας

«Ένδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», τόνισε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Θαμίν αλ Κίταν.

Η υπηρεσία έχει καταγράψει τουλάχιστον 97 υποθέσεις ανθρώπων που έχουν απαχθεί ή εξαφανιστεί μέσα στη χρονιά.

Προστέθηκαν στους 100.000 και πλέον ανθρώπους που είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι επί των ημερών του ανατραπέντα πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ειδικά αφότου ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος το 2011, σύμφωνα με τον κ. Κίταν.

Το καθεστώς Άσαντ ανατράπηκε από συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων με επικεφαλής τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) έπειτα από προέλαση 11 ημερών που έβαλε τέλος στον πόλεμο, ο οποίος διαρκούσε πάνω από 13 χρόνια.

Πολλοί Σύροι θέλουν να δουν να λογοδοτούν όσοι διέπραξαν εγκλήματα και καταχρήσεις επί των ημερών του status quo ante, ειδικά στις διαβόητες φυλακές. Αν και πολλοί κρατούμενοι επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους αφότου έπεσε η κυβέρνηση Άσαντ, πολλοί συνεχίζουν να αγνοούν τι απέγιναν οι δικοί τους, σημείωσε η Ύπατη Αρμοστεία.

Κατά την ίδια πηγή, η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία, ιδίως μετά τα ξεσπάσματα αιματηρών επεισοδίων στις παράκτιες περιοχές και κατόπιν στον νότο, στην πόλη Σουάιντα, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς πολλοί φοβούνται να μιλήσουν.

Ορισμένοι πολίτες λένε πως αντιμετωπίζουν απειλές επειδή μίλησαν στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η Ύπατη Αρμοστεία έθεσε το ζήτημα των εξαφανίσεων στις αρχές, ειδικά αυτής του Χάμζα αλ Αμαρίν, εθελοντή της πολιτικής προστασίας που αγνοείται από τον Ιούλιο, όταν είχε πάει να υποστηρίξει επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων από τη Σουάιντα, κι απηύθυνε εκ νέου έκκληση να τηρείται το διεθνές δίκαιο.

Τον Μάιο, η προεδρία της Συρίας υποσχόταν πως θα συστήσει επιτροπές Δικαιοσύνης και αγνοουμένων, αρμόδιες για να ερευνήσουν εγκλήματα επί των ημερών της οικογένειας Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τέσσερις μεγάλες αναβαθμίσεις του Google Maps που θα αλλάξουν τον τρόπο που οδηγείτε

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:33 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Στο έλεος της κακοκαιρίας Ιταλία και Ισπανία: Σαρωτικές καταιγίδες έχουν μετατρέψει τους δρόμους… ποτάμια – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στη Σικελία, μετατρέποντας τις Συρακούσες σ...
04:01 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Κίεβο: Χωρίς ρεύμα περιοχές της Ουκρανίας από νέα ρωσικά πλήγματα

Μαζική ρωσική επίθεση έπληξε εκ νέου ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, προκαλώντας εκτεταμέν...
03:30 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Παρέλαβε τα λείψανα του 24ου ομήρου της Χαμάς στη Γάζα – Υπολείπονται ακόμη πέντε σοροί

Μία από τις έξι τελευταίες σορούς των ομήρων που κρατούσε ακόμη η Χαμάς ή οι σύμμαχοί της στη ...
03:15 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

«Μπλόκο» του Ντόναλντ Τραμπ στην δικαστική απόφαση για χορήγηση των επιδομάτων επισιτιστικής βοήθειας – «Αυτό το shutdown θα διαρκέσει πολύ»

Η δημοσιονομική παράλυση στις Ηνωμένες Πολιτείες μπήκε στην 39η ημέρα, με την κυβέρνηση Ντόναλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς