Κωνσταντίνος Πεσλής: «Είχα κόντρα με τους γονείς μου όταν τους ανακοίνωσα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός»

Ο Κωνσταντίνος Πεσλής, που πρωταγωνιστεί στην οικογενειακή κωμωδία «Τρομεροί γονείς», μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και στον δημοσιογράφο Χάρη Χρονόπουλο, αναφερόμενος τόσο στην καλλιτεχνική του πορεία όσο και σε πιο προσωπικές πτυχές της ζωής του.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια καλείται συχνά να υποδυθεί εφήβους, κάτι που, όπως είπε, έχει πλέον συνηθίσει, ωστόσο θα ήθελε κάποια στιγμή να δοκιμαστεί και σε κάτι διαφορετικό. «Επτά χρόνια που είμαι στον χώρο της υποκριτικής υποδύομαι τους εφήβους συνέχεια, οπότε το έχω συνηθίσει. Νομίζω ότι επειδή μικροδείχνω. Φαντάζομαι τον εαυτό μου καβάλα σε μία μηχανή. Θέλω να υποδυθώ έναν κακό ρόλο. Με έλκει πάρα πολύ ένας κόντρα ρόλος», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Πεσλής.

Στη συνέχεια αποκάλυψε μία ακόμα πλευρά του εαυτού του, μιλώντας για την αγάπη του στις μηχανές, αλλά και για τις πρώτες αντιδράσεις των γονιών του όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική. «Είμαι μηχανόβιος, αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ, με χαλαρώνει και με κάνει να ξεχνάω τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είχα κόντρα με τους γονείς μου όταν τους ανακοίνωσα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, αλλά αυτό ήταν περαστικό», είπε χαρακτηριστικά.