Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Προτρέπει τους διοργανωτές της COP30 να προσφέρουν μόνο χορτοφαγικά γεύματα

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κάλεσε τους διοργανωτές της Διάσκεψης για το Κλίμα COP30 να προσφέρουν αποκλειστικά χορτοφαγικά γεύματα, τονίζοντας ότι το σερβίρισμα κρέατος σε μια Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή είναι «σαν να μοιράζεις τσιγάρα σε ένα συνέδριο πρόληψης του καρκίνου». Ο θρύλος των Beatles, γνωστός για τη δράση του υπέρ της χορτοφαγίας και της προστασίας των ζώων, εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του μέσω ανάρτησης που κοινοποιήθηκε από την οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Ο ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος συνεργάζεται στενά με την PETA, προέβη στη δήλωση αυτή με αφορμή τη φετινή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30), που πραγματοποιείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου. Στην ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να σερβίρεις κρέας σε μια Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα είναι σαν να μοιράζεις τσιγάρα σε ένα συνέδριο για την πρόληψη του καρκίνου!».

Ο διάσημος μουσικός επεσήμανε ότι «η βιομηχανική κτηνοτροφία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών και στην κλιματική καταστροφή που προκαλεί χάος στον πλανήτη». Παράλληλα, κάλεσε τους διοργανωτές της COP30 «να δώσουν το παράδειγμα και να κάνουν τη Σύνοδο αποκλειστικά με χορτοφαγικά γεύματα».

Η PETA, με τη σειρά της, συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Ευθυγραμμίστε το μενού με την αποστολή! Ανησυχώντας για τα υποκριτικά σχέδια της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή να σερβίρει κρέας που καταστρέφει τον πλανήτη, ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ έγραψε μια επιστολή στους διοργανωτές της COP30».

Ο ΜακΚάρτνεϊ είναι επίσης ο εμπνευστής της καμπάνιας “Meat Free Monday”, μέσω της οποίας, μαζί με τις κόρες του Μέρι και Στέλα, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ακολουθούν μια φυτική διατροφή μία φορά την εβδομάδα. Σύμφωνα με μελέτη του 2021, περισσότερο από το 30% όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα για πέντε ή περισσότερα χρόνια, εγκατέλειψαν εντελώς το κρέας, επιβεβαιώνοντας τη θετική επίδραση της πρωτοβουλίας του διάσημου μουσικού.

