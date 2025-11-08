Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Σούδας – Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε ευκάλυπτο – Μία τραυματίας

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στην Λεωφόρο Σούδας – Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε ευκάλυπτο – Μία τραυματίας

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (07.11.2025) στα Χανιά, στη Λεωφόρο Καραμανλή (Σούδας), κοντά στη διασταύρωση προς το ΜΑΙΧ, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οδηγός κινούνταν με το όχημά της όταν έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στη βάση ενός μεγάλου ευκαλύπτου, οι ρίζες του οποίου προεξέχουν στο οδόστρωμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το αυτοκίνητο ντεραπάρισε και βρέθηκε στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Με τη βοήθεια διερχόμενων οδηγών, η γυναίκα κατάφερε να βγει από το όχημα, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χανίων έσπευσαν στο σημείο για να καταγράψουν τις συνθήκες του ατυχήματος. Ευτυχώς, το περιστατικό δεν είχε πιο σοβαρές συνέπειες, καθώς το όχημα που ανετράπη δεν συγκρούστηκε με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο.

