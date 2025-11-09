Βίντεο: Παίκτης του Μέριλαντ πέταξε το παπούτσι του για να… κλέψει την μπάλα

Βίντεο: Παίκτης του Μέριλαντ πέταξε το παπούτσι του για να… κλέψει την μπάλα

Ο Μάιλς Ράις από το Μέριλαντ έγινε viral στον αγώνα μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του με τους Terrapins εναντίον της Georgetown, ο παίκτης που πήρε μεταγραφή στην Ιντιάνα πέταξε το αριστερό του παπούτσι στον Vince Iwuchukwu την ώρα που αυτός κινούνταν προς το καλάθι.

Ο Ράις ήταν έτοιμος και φαίνεται να έχει βγάλει και να κρατάει το παπούτσι στο χέρι πριν το πετάξει. Βέβαια, αστόχησε και δεν πέτυχε την μπάλα του μπάσκετ, και του καταλογίστηκε φάουλ στη φάση.

Δείτε το βίντεο:

06:35 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

