Βασιλιάς Κάρολος: Συγκινημένος κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο Φεστιβάλ Μνήμης

Ο βασιλιάς Κάρολος φάνηκε εμφανώς συγκινημένος από μια εγκάρδια ερμηνεία του “God Save the King” στο Φεστιβάλ Μνήμης της Βασιλικής Βρετανικής Λεγεώνας.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι τραγούδησαν τον βρετανικό εθνικό ύμνο στο Royal Albert Hall το βράδυ του Σαββάτου για να σηματοδοτήσουν τα 80 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο 76χρονος μονάρχης έτυχε στη συνέχεια τριών επευφημιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Κάρολος φαινόταν ευγνώμων καθώς χαιρετούσε το πλήθος, το οποίο περιλάμβανε βετεράνους που είχαν βοηθήσει στον σχεδιασμό της Ημέρας D, ήταν αιχμάλωτοι πολέμου και επέζησαν από άμεσα χτυπήματα στη θάλασσα.

Η βασιλική οικογένεια διαδραματίζει βασικό ρόλο στο Φεστιβάλ Μνήμης. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Βασιλική Βρετανική Λεγεώνα – της οποίας ο Βασιλιάς Κάρολος έγινε προστάτης πέρυσι.

Ήταν επίσης μια αξέχαστη βραδιά για τον Πρίγκιπα Τζορτζ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Μνήμης μαζί με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο 12χρονος Τζορτζ έδειξε σοβαρότητα στο βασιλικό θεωρείο δίπλα στη μητέρα του, την 43χρονη Κάθριν, καθώς απέτισαν φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις.

