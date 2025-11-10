«Διεφθαρμένοι δημοσιογράφοι»: Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις παραιτήσεις στο BBC

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, μέσα από νέα ανάρτησή του στο Truth Social, με αφορμή τις παραιτήσεις ανώτατων στελεχών του βρετανικού οργανισμού. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι επικεφαλής του BBC παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν επειδή «αλλοίωσαν τον λόγο» του στις 6 Ιανουαρίου, την ημέρα που σημειώθηκαν τα επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ κατηγόρησε ευθέως τους δημοσιογράφους του βρετανικού δικτύου για αθέμιτη παρέμβαση στις εκλογές, χαρακτηρίζοντάς τους «διεφθαρμένους». Όπως τόνισε, προέρχονται από μια χώρα που θεωρείται κύριος σύμμαχος των ΗΠΑ, κάτι που – σύμφωνα με τον ίδιο – καθιστά ακόμη πιο σοβαρό το πλήγμα για τη δημοκρατία.

Η ανάρτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύνουσας συμβούλου των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση στα διεθνή ΜΜΕ.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι κορυφαίοι άνθρωποι στο BBC, συμπεριλαμβανομένου του Tim Davie, του διευθυντή, παραιτούνται ή απολύονται, επειδή πιάστηκαν να “παρεμβαίνουν” στον πολύ καλό (τέλειο!) λόγο μου της 6ης Ιανουαρίου. Ευχαριστώ την The Telegraph που αποκάλυψε αυτούς τους διεφθαρμένους “δημοσιογράφους”. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι που προσπάθησαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μιας Προεδρικής Εκλογής. Επιπλέον, προέρχονται από μια ξένη χώρα, την οποία πολλοί θεωρούν τον Νο1 σύμμαχό μας. Τι τρομερό πλήγμα για τη Δημοκρατία!»