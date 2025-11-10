Γιάννης Πουλόπουλος για Κατερίνα Καινούργιου: «Ήταν κάτι που δεν της το είχα εκμυστηρευτεί»

Ο Γιάννης Πουλόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου, αναφερόμενος – μεταξύ άλλων – στη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου μετά το τέλος της επαγγελματικής τους συνεργασίας.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την παρουσιάστρια, λέγοντας: «Έχω δει τη φετινή σεζόν την Κατερίνα Καινούργιου, έχουμε μιλήσει και της έστειλα λουλούδια στην πρεμιέρα της. Με πήρε και τηλέφωνο μόλις έμαθε για το εκκλησάκι που έκανα για τον αδελφό μου, για να μου πει πόσο πολύ συγκινήθηκε. Ήταν κάτι το οποίο δεν της το είχα εκμυστηρευτεί».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Πουλόπουλος μίλησε συγκινημένος για την απώλεια του αδελφού του, λέγοντας: «Εκείνη, βέβαια, επειδή με ξέρει από πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζει το πόσο πολύ αυτή η απώλεια με έχει σημαδέψει. Μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά είναι η απόλυτη αλήθεια. Όταν θέλω να παρακαλέσω κάποιον, δεν παρακαλάω τον Θεό, παρακαλάω τον αδελφό μου».

Ο δημοσιογράφος συμπλήρωσε με ιδιαίτερη συγκίνηση: «Δηλαδή, για μένα θεωρώ ότι αυτός είναι ένας άγγελος πάνω, ο οποίος με φυλάει. Ειλικρινά θεωρώ ότι όσα πράγματα έχω καταφέρει στη ζωή μου, πολύ περισσότερα απ’ όσα ονειρεύτηκα, έγιναν γιατί έχω έναν άγγελο πάνω και με βοηθάει. Μιλήσαμε με την Κατερίνα, της ευχήθηκα κιόλας για όλα όσα συμβαίνουν στην προσωπική της ζωή».

