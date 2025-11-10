Primeira Liga: Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Κάζα Πία – ΒΙΝΤΕΟ

Primeira Liga: Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Κάζα Πία – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στην Πορτογαλία, βοηθώντας με τον δικό του τρόπο την Μπενφίκα απέναντι στην Κάζα Πία. Ο Έλληνας επιθετικός έδωσε τη λύση στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο με μια ασίστ–μισό γκολ, καθώς έβγαλε ολομόναχο τον Σουντάκοφ, ο οποίος άνοιξε το σκορ για τους «αετούς».

Η Μπενφίκα με το γκολ του Σουντάκοφ πήρε προβάδισμα και έκανε το πρώτο βήμα για τη νίκη στην 11η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Παυλίδης ήταν ο δημιουργός του πρώτου γκολ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ανέλαβε και ρόλο εκτελεστή, καθώς στο 60′ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι, δίνοντας προβάδισμα 2-0 στην ομάδα του.

Η Κάζα Πία, ωστόσο, δεν τα παράτησε. Μείωσε με αυτογκόλ του Αραούχο λίγα λεπτά αργότερα και στις καθυστερήσεις, ο Νάγκα βρήκε δίχτυα, ισοφαρίζοντας το ματς σε 2-2 και αφήνοντας τους «αετούς» να βλέπουν την Πόρτο να απομακρύνεται στους έξι βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας.

