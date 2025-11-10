Νικόλας Χαλκιαδάκης: «Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι διακριτικός στην προσωπική μου ζωή και θέλω να απασχολεί η δουλειά μου»

Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη, με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής». Ο νεαρός ηθοποιός μίλησε για την αναγνωρισιμότητα που βιώνει το τελευταίο διάστημα αλλά και για την προσωπική του ζωή, την οποία προτιμά να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Βιώνω πολύ ψύχραιμα την αναγνωρισιμότητα, για να είμαι ειλικρινής. Ωραίο είναι, όμορφο είναι, πολύ όμορφο. Κάνω μια δουλειά η οποία είναι δημόσια και, αν δεν υπάρχει κοινό, κάπως δεν υπάρχει και η ίδια η δουλειά. Οπότε είναι ωραία η αναγνώριση από τον κόσμο», ανέφερε αρχικά ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.

Στη συνέχεια εξήγησε πως, παρότι έχει αρχίσει να νιώθει τη διαφορά στην καθημερινότητά του, παραμένει προσγειωμένος. «Από κει και πέρα προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος. Εμένα η δουλειά μου είναι στο γύρισμα, δεν είναι στην τηλεόραση. Όλο και πιο πολύ είναι η αλήθεια πως νιώθω μια διαφορά στην καθημερινότητα μου, στο σούπερ μάρκετ ή το βενζινάδικο. Πράγμα που είναι πολύ όμορφο να έρχονται οι άνθρωποι και να σου λένε “βλέπουμε τον Δικαστή” ή την εκάστοτε δουλειά και “μας αρέσει πολύ, μας κρατάς παρέα” και τα λοιπά. Είναι πολύ όμορφο», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, τονίζοντας πως θέλει να διατηρεί την ιδιωτικότητά του: «Προς το παρόν κρατάω για μένα την προσωπική μου ζωή. Τα εν οίκω μη εν δήμω, που λέμε. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι διακριτικός μ’ αυτό το κομμάτι και θέλω να απασχολεί η δουλειά μου, να λένε για την υποκριτική μου και όχι για τα προσωπικά μου».