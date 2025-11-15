Τραγωδία σε ημιμαραθώνιο: 28χρονος πέθανε ξαφνικά λίγο μετά τον τερματισμό – Σχεδίαζε να κάνει πρόταση γάμου στην σύντροφό του

Ένας βετεράνος του Στρατού, που κατάφερε να ξεφύγει από τη μετατραυματική διαταραχή (PTSD) και να ξαναχτίσει τη ζωή του δίπλα στη θάλασσα, κατέρρευσε και πέθανε λίγα λεπτά αφού τερμάτισε σε έναν ημιμαραθώνιο στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ — έχοντας αποκαλύψει στη μητέρα του μόλις δύο ημέρες πριν ότι σχεδίαζε κρυφά να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε.

Ο 28χρονος Scottie Williams είχε μόλις περάσει τη γραμμή τερματισμού του Silver Strand Veterans Day Half Marathon την Κυριακή, όταν ξαφνικά σωριάστηκε κοντά σε έναν σταθμό νερού.

Οι παρευρισκόμενοι διασώστες προσπάθησαν απεγνωσμένα να τον επαναφέρουν, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για «1,5 ώρα», όπως είπε αργότερα ένας γιατρός στη μητέρα του, αλλά δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του. Η μητέρα του, Katherine Yglesias-Herrera, 59 ετών, μιλώντας με δάκρυα από το σπίτι της στο Ridgecrest της Καλιφόρνια, είπε στην NY Post ότι ακόμη δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο γιος της —που είχε ολοκληρώσει αρκετούς ημιμαραθωνίους πριν από τον αγώνα της Κυριακής— θα μπορούσε να πεθάνει τόσο ξαφνικά.

Τα ερωτήματα

«Είκοσι οκτώ χρονών… δεν βγάζει κανένα νόημα», είπε την Παρασκευή.

Η Yglesias-Herrera είπε ότι ο γιος της φαινόταν απολύτως καλά όταν μίλησαν μέσω FaceTime δύο ημέρες πριν από τον αγώνα. Η κοπέλα του, Bree Rivera, τον περίμενε στον τερματισμό.

«Είπε ότι πέρασε τη γραμμή τερματισμού, και τον είδε να περπατάει προς τον σταθμό νερού, και κάποιος τον είδε απλώς να … καταρρέει … σχεδόν αμέσως μετά τον αγώνα», θυμήθηκε η Yglesias-Herrera.

Είπε στην NY Post ότι η ιατροδικαστική εξέταση έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα χρειαστεί αρκετός καιρός για να βγουν τα αποτελέσματα. Δεν έχει απαντήσεις — μόνο ερωτήματα.

«Έχω κάνει κάθε πιθανό σενάριο στο μυαλό μου», είπε. «Γιατί; … Ήταν τόσο καλός άνθρωπος, τόσο χρήσιμος σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί;»

Περιέγραψε την τελευταία τους κλήση μέσω FaceTime δύο μέρες πριν πεθάνει: «Με γύρισε στο διαμέρισμά του, μου έδειξε το καινούργιο του σπίτι, το γκαράζ του.» Η Yglesias-Herrera είπε ότι ακόμη βγήκε έξω και «μου έδειξε όλα τα φυτά του και το υπνοδωμάτιό του και το μπάνιο του και το γυμναστήριό του.»

Ο Williams έφτιαχνε ένα μνημείο για τον πατέρα του, που πέθανε τον Αύγουστο από κίρρωση του ήπατος. «Ο πατέρας του πέθανε τον Αύγουστο, και έφτιαχνε την τεφροδόχο του στο γκαράζ του», είπε. Καθώς θυμόταν την τελευταία τους συζήτηση, ξέσπασε κλαίγοντας.

«Ο Θεός μάλλον τον χρειαζόταν περισσότερο απ’ όσο εγώ», είπε με συγκίνηση.

Την Πέμπτη, η σορός του Williams επέστρεψε πίσω στο Ridgecrest συνοδεία αστυνομίας και βετεράνων, με κατοίκους να παρατάσσονται στους δρόμους κρατώντας αμερικανικές σημαίες. «Αυτή η πόλη … υπήρξε απίστευτη για εκείνον», είπε η μητέρα του.

Είπε ότι η αστυνομία, οι βετεράνοι και οι κάτοικοι παρατάχθηκαν στους δρόμους με σημαίες όταν το σώμα του επέστρεψε σπίτι.

Η οικογένεια συγκεντρώνει τώρα χρήματα για την κηδεία του Williams μέσω GoFundMe. Ως το βράδυ της Παρασκευής, είχαν συγκεντρωθεί 20.448 δολάρια από τον στόχο των 26.000.

Το όνειρο για τον Στρατό

Ο Williams κατατάχθηκε στον Στρατό στα 17 του, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Burroughs High School το 2015. Υπηρέτησε στην Κορέα και τη Συρία ως οδηγός μεταφορών, μεταφέροντας εξοπλισμό και στρατεύματα με τεράστια στρατιωτικά οχήματα. Ονειρευόταν να μπει στον στρατό από παιδί.

«Πάντα μιλούσε για το ότι ήθελε να μπει στον στρατό από την τρίτη δημοτικού», είπε η Yglesias-Herrera.

«Ο πατέρας μου ήταν στον Στρατό. Εγώ ήμουν στην Αεροπορία», είπε. «Λάτρευε τα όπλα και τα μαχαίρια… του άρεσε το κάμπινγκ, να παίζει έξω, να παίζει με χώματα, με αράχνες, με σαύρες, με φίδια.»

Όμως όταν επέστρεψε από τη Συρία, είπε ότι παρατήρησε κάτι διαφορετικό στον γιο της. Όταν ρωτήθηκε αν υπέφερε από PTSD, η Yglesias-Herrera απάντησε: «Ναι, υπέφερε. Δεν … μου μιλούσε ποτέ γι’ αυτό», είπε. «Τον έβρισκα κάποιες φορές να κλαίει, και καθόμουν μαζί του και τον αγκάλιαζα και του έλεγα, “Γιε μου, τι συμβαίνει;” Και μου έλεγε, “Δεν ξέρω, μαμά, δεν ξέρω.”»

Θυμήθηκε μία από τις πρώτες στιγμές που κατάλαβε ότι ο γιος της δυσκολευόταν μετά την επιστροφή του. «Θυμάμαι όταν είχε πρωτογυρίσει σπίτι και πήγε στο Walmart και όταν γύρισε ήταν πολύ… σαν να λαχάνιαζε, να παίρνει βαριές ανάσες», είπε. «Και του είπα, “Γιε μου, τι συμβαίνει;” Και είπε ότι ένιωθε πως όλοι τον κοιτούσαν, σαν να πάλευε… δεν ξέρω. Δεν ήταν ο εαυτός του.»

Η διάγνωση με PTSD

Το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων τελικά τον αξιολόγησε ως 80% ανάπηρο λόγω PTSD. Αρχικά αντιστεκόταν στη θεραπεία, είπε η Yglesias-Herrera, αλλά αργότερα συμφώνησε να μιλήσει με κάποιον — αν και αρνήθηκε τα φάρμακα.

«Ξεκάθαρα ήξερε τι έπρεπε να κάνει για να θεραπεύσει τον εαυτό του», είπε. «Και πραγματικά έκανε υπέροχη δουλειά.»

Μετά τον Στρατό, ο Williams έχτισε ένα τροχόσπιτο στο πίσω μέρος του φορτηγού του και ζούσε μέσα σε αυτό ενώ εργαζόταν σε ένα χιονοδρομικό κέντρο στο Mammoth Lakes της Καλιφόρνια.

Έκανε μπάνιο στο γυμναστήριο, δούλευε στον αναβατήρα και περνούσε τις μέρες του έξω στη φύση. Μετά μετακόμισε στο Σαν Ντιέγκο — και όλα άλλαξαν.

«Το Σαν Ντιέγκο… ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανε ποτέ, γιατί σιγά-σιγά θεράπευσε τον εαυτό του», είπε η μητέρα του. «Έζησε τη ζωή του στο έπακρο, και έτρεχε αυτούς τους μαραθώνιους.»

Η γνωριμία με την σύντροφό του

Εκεί γνώρισε και την κοπέλα του, τη Rivera. Η Yglesias-Herrera είπε ότι ο γιος της μιλούσε για ένα μέλλον μαζί της. «Με την κοπέλα του μόλις είχαν πάρει ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα και είχαν μετακομίσει μαζί. Και μου είπε πως εκείνη δυσκολευόταν λίγο οικονομικά. Και είπε, “Δεν θέλω να δυσκολεύεται. Θα τη φροντίζω εγώ.”»

«Και του είπα, “Τι θα κάνεις;” Και είπε, “Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα την παντρευτώ κρυφά. Απλώς θα αποφασίσω και θα την παντρευτώ κρυφά.” Και του είπα, “Κάν’ το.” Αυτή την περίοδο της ζωής του, ήταν ο πιο ευτυχισμένος», είπε η Yglesias-Herrera. «Είχε το νέο του μικρό διαμέρισμα δίπλα στη θάλασσα… μικρό διαμέρισμα, την τέλεια κοπέλα, χαμογελούσε, ήταν χαρούμενος.»

«Είχε το μικρό του διαμέρισμα κοντά στην παραλία. Η κοπέλα του τον έκανε τόσο χαρούμενο.»

Η κηδεία του Williams είναι προγραμματισμένη για το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Ridgecrest. Όταν ρωτήθηκε τι θέλει να γνωρίζει ο κόσμος για τον αδικοχαμένο γιο της, η Yglesias-Herrera σταμάτησε — και είπε δακρυσμένη. «Ήταν απίστευτος», είπε. «Ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Τα κορίτσια μου έλεγαν πάντα ότι τον αγαπούσα πολύ — αγαπώ όλα τα παιδιά μου το ίδιο. Αλλά εκείνος ήταν … ήταν κάτι παραπάνω …»