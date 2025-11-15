Κύκλωμα με δήθεν επενδύσεις σε καζίνο: «Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, θα προβεί σε αποκαλύψεις ώστε να λάμψει η αλήθεια» λέει ο δικηγόρος του επιχειρηματία 

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν όσα λέει ο δικηγόρος του γνωστού επιχειρηματία, που συνελήφθη μαζί με ακόμη 4 άτομα, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο, αποσπώντας από ανυποψίαστα θύματα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όπως έγινε γνωστό, για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας, είναι ένας εκ των 5 συλληφθέντων και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για κακουργηματική απάτη ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος είναι γνωστός στους κοσμικούς κύκλους, είναι ιδιοκτήτης κέντρων spa και όπως έχει προκύψει, παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» στα υποψήφια θύματα του κυκλώματος.

Ο γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έπεσε θύμα του κυκλώματος, προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον γνωστό επιχειρηματία, φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης, μέσα από δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος, δικηγόρος του γνωστού επιχειρηματία, μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, είπε μεταξύ άλλων: «Ο εντολέας μου είναι ένας εκ των συλληφθέντων. Ο ίδιος μου έχει πει επαλειμμένα ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταμαρτυρούνται και ότι θα προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις ώστε να λάμψει η αλήθεια. Οφείλω να σας πω ότι επειδή η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, η πίεση είναι ιδιαίτερη».

Στην δημόσια καταγγελία του, ο κ. Μαρτίκας ενέπλεξε και το όνομα του εν λόγω δικηγόρου. Ο ίδιος απαντά πάνω σε αυτό ότι «τον άνθρωπο τον γνωρίζω και είμαι ένας από τους δικηγόρους που επαλειμμένα τον έχουμε υποστηρίξει σε ορισμένες περιπτώσεις του.

Δεν έχω καμία εμπλοκή με την υπόθεση, παρά μόνο επαγγελματική. Επειδή είναι λίγο συγχυσμένο αυτό που λέει, εάν δεν ανασκευάσει θα αναγκαστώ να κινηθώ νομικά. Το να φτάνουμε, επειδή μας δίνεται ένα βήμα, να απειλούμε ανθρώπους για τον λόγο ότι το μόνο που κάνουν είναι το λειτούργημά τους, είναι κατάντια».

Η αποκάλυψη για τον Παντελή Παντελίδη

Όπως ακόμη αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας: «Αυτός είναι ο υπεύθυνος του στημένου παιχνιδιού που έγινε το μοιραίο βράδυ του θανάτου του Παντελίδη σε παράνομη λέσχη τζόγου που έστησε ο ίδιος. Του έφαγαν του ανθρώπου 250.000 ευρώ και πήγε ο άνθρωπος και πέθανε. Έχασε από το στημένο τραπέζι του συγκεκριμένου».

«Μετά ο επιχειρηματίας πήγαινε και καυχιόταν ότι ”δείτε τον Παντελίδη πώς ιδρώνει, πώς έχασε τα λεφτά του”. Έχει στήσει ολόκληρη εγκληματική οργάνωση με εκτελεστές, με όπλα, με μπράβους. Τα θύματά τους, τα έχουν εκβιάσει όλα για να μη μιλήσουν. Εμένα με εκβίασαν με τη ζωή μου την ίδια», κατέληξε μεταξύ άλλων.

Τα διαμάντια, οι χρυσοί ράβδοι και οι λίρες

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.