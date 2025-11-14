Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις: «Η δράση του αρχηγού έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη» – Τα στημένα «τραπέζια», οι κοσμικοί κύκλοι και ο… Παντελίδης

Δίχως τέλος οι αποκαλύψεις για την δράση του γνωστού επιχειρηματία, που συνελήφθη μαζί με άλλους 4, ως υπαρχηγός του κυκλώματος που διέπραττε πλαστογραφίες και απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο, αποσπώντας από ανυποψίαστα θύματα μεγάλα χρηματικά ποσά. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέες πληροφορίες για τον ίδιο, αλλά και για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας, είναι ένας εκ των 5 συλληφθέντων και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για κακουργηματική απάτη ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος είναι γνωστός στους κοσμικούς κύκλους, είναι ιδιοκτήτης κέντρων spa και όπως έχει προκύψει, παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» στα υποψήφια θύματα του κυκλώματος.

Ο γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έπεσε θύμα του κυκλώματος, προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον γνωστό επιχειρηματία, φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης.

«Έχει κάνει και εμπόριο λευκής σαρκός. Τα ”μασατζίδικα” που έχει ήταν βιτρίνα ξεπλύματος χρήματος», τόνισε ο Σπύρος Μαρτίκας μεταξύ άλλων στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», συμπληρώνοντας ότι: «Οι πολιτικοί με τους οποίους φωτογραφιζόταν δεν ήξεραν τη δράση του. Αυτός “έκλεβε” φωτογραφίες. Όπου πήγαινε έπρεπε να “κλέψει” και μια φωτογραφία για να την ανεβάσει και έπλαθε ιστορίες με το κάθε πρόσωπο που είχε φωτογραφηθεί για να πείσει. Δεν εμπλέκεται κανείς με την δράση του».

Αποκαλύψεις για τον αρχηγό του κυκλώματος

Στη συνέχεια, ο γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι, υπογράμμισε για τον επιχειρηματία πως: «Η βασική του δουλειά ήταν να στήνει τραπέζια με δολώματα. Μετά άρχισε το άλλο με τον αρχηγό, που ήρθε από την Θεσσαλονίκη. Η δράση του χοντρού που ήταν ο αρχηγός έχει ξεκινήσει από καζίνο στην Θεσσαλονίκη. Τους έδιωξαν από εκεί […] Το σχέδιο είναι ευφυέστατο».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας εκπομπής, ο αρχηγός του κυκλώματος που έστηνε απάτες εκατομμυρίων είναι απότακτος αστυνομικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος έχει απομακρυνθεί κακήν κακώς από το Σώμα πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Πώς έπεσε στην παγίδα τους ο Σπύρος Μαρτίκας

«Εδώ και 3 χρόνια, προσπαθούσε με κάθε τρόπο, αποδίδοντας εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό μου να βρίσκεται κοντά μου. Οπουδήποτε έβρισκε ευκαιρία, ήθελε να στέκεται δίπλα μου, με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου για μια επένδυση. Με οδήγησαν σε σουίτα καζίνου και μου έλεγαν ότι όλα είναι άψογα…. Ο άνθρωπος αυτός φημίζεται για τα στημένα παιχνίδια τζόγου που έστηνε σε βίλες στην Αθήνα, την ξέρουν πολλοί την δράση του», δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Ήρθαν και με εκβίασαν, ότι για να πάρεις τα λεφτά σου πρέπει να μας φέρεις πελάτες. Είναι ευφυέστατο το σχέδιό τους, όλοι πέφτουν θύματα», συμπλήρωσε, εξηγώντας πως: «Δεν είναι μόνο τα 13-15 θύματα που γνωρίζετε. Τα θύματα είναι πολλά».

Σημειώνεται ότι οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 600.000 ευρώ από τον πρώην παίκτη ριάλιτι.

Η αποκάλυψη για τον Παντελή Παντελίδη

Όπως ακόμη αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας, «Αυτός είναι ο υπεύθυνος του στημένου παιχνιδιού που έγινε το μοιραίο βράδυ του θανάτου του Παντελίδη σε παράνομη λέσχη τζόγου που έστησε ο ίδιος. Του έφαγαν του ανθρώπου 250.000 ευρώ και πήγε ο άνθρωπος και πέθανε. Έχασε από το στημένο τραπέζι του συγκεκριμένου».

«Μετά ο επιχειρηματίας πήγαινε και καυχιόταν ότι ”δείτε τον Παντελίδη πώς ιδρώνει, πώς έχασε τα λεφτά του”. Έχει στήσει ολόκληρη εγκληματική οργάνωση με εκτελεστές, με όπλα, με μπράβους. Τα θύματά τους, τα έχουν εκβιάσει όλα για να μη μιλήσουν. Εμένα με εκβίασαν με τη ζωή μου την ίδια», κατέληξε μεταξύ άλλων.

Πώς συνέλαβαν τα 5 μέλη του κυκλώματος που δρούσαν από το 2023

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Τα διαμάντια, οι χρυσοί ράβδοι και οι λίρες

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.