Οι 7 συμπεριφορές που μαρτυρούν ότι σύντροφός σας μένει μαζί σας από ανάγκη και όχι από έρωτα

Όταν η αγάπη ξεθωριάζει και τη θέση της παίρνει η υποχρέωση, η δυναμική αλλάζει με τρόπους που συχνά είναι αρχικά ανεπαίσθητοι, αλλά γίνονται όλο και πιο εμφανείς με την πάροδο του χρόνου. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε σχέσεις πολύ καιρό αφότου η συναισθηματική σύνδεση έχει αποδυναμωθεί.

Μένουν για διάφορους λόγους: Φόβο μήπως μείνουν μόνοι, οικονομικές ανησυχίες, τα παιδιά, ή απλά επειδή η αποχώρηση θεωρείται αποτυχία. Ενώ αυτοί οι παράγοντες είναι κατανοητοί, δημιουργούν μια κενή εκδοχή του τι θα έπρεπε να είναι μια σχέση. Η αληθινή αγάπη στηρίζεται στην επιλογή, τον ενθουσιασμό και τον σεβασμό. Όταν κάποιοι μένουν καθαρά από υποχρέωση, η συμπεριφορά τους αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από τη δέσμευσή τους.

7 σημάδια ότι ο σύντροφός σας είναι κοντά σας από ανάγκη όχι από έρωτα

Δεν κάνει σχέδια μαζί σας

Η εγγύτητα μοιάζει με αγγαρεία

Οτιδήποτε άλλο είναι πιο σημαντικό απ’ τη σχέση

Αποφεύγει να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας

Μιλούν για τη σχέση με όρους άνεσης ή εξωτερικών παραγόντων

Δεν προσπαθούν να λύσουν τις συγκρούσεις ούτε να βελτιώσουν τη σχέση

Μοιάζουν ανακουφισμένοι όταν δεν είστε μαζί

Όταν κάποιοι επενδύουν σε μια σχέση, εντάσσουν αβίαστα τον σύντροφό τους στο όραμά τους για το μέλλον. Μιλούν για διακοπές, ανακαινίσεις για το σπίτι, στόχους καριέρας και πώς χωράτε και οι δύο σε αυτά τα σχέδια. Ωστόσο, όταν η υποχρέωση αντικαθιστά την αγάπη, ο μελλοντικός σχεδιασμός γίνεται ασαφής ή ανύπαρκτος.

Ο σύντροφός σας μπορεί να εκτρέπει συζητήσεις για την επόμενη χρονιά, να αποφεύγει να δεσμεύεται για εκδηλώσεις που απέχουν μήνες, ή να δίνει ασαφείς απαντήσεις όταν αναφέρετε κοινούς στόχους. Μιλάει με όρους «εγώ» και όχι «εμείς» όταν συζητά το μέλλον του. Αυτή η απροθυμία πηγάζει από την αβεβαιότητα για το αν πραγματικά βλέπει τον εαυτό του μαζί σας μακροπρόθεσμα.

Κάποιοι που μένουν από υποχρέωση δεν έχουν δεσμευτεί συναισθηματικά για ένα κοινό μέλλον, οπότε αποφεύγουν να δίνουν υποσχέσεις που δεν είναι σίγουροι αν θα κρατήσουν. Αυτή η αποφυγή μπορεί να εκδηλωθεί και με διακριτικούς τρόπους.

Μπορεί να διστάζουν να αγοράσουν εισιτήρια συναυλίας για μια παράσταση σε έξι μήνες ή να αποφεύγουν συζητήσεις για το πού θα περάσετε τις διακοπές. Κάθε συζήτηση μελλοντικού προσανατολισμού γίνεται άβολη επειδή τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ότι μένουν για λάθος λόγους.

Η εγγύτητα μοιάζει με αγγαρεία

Η σωματική σύνδεση είναι μια φυσική έκφραση της ερωτικής σχέσης. Όταν υπάρχει γνήσια στοργή, τα ζευγάρια διατηρούν κάποιο επίπεδο σωματικής οικειότητας που μοιάζει οργανικό και επιθυμητό. Αλλά όταν κάποιοι μένουν από υποχρέωση, η σωματική οικειότητα συχνά μεταμορφώνεται σε κάτι που μοιάζει με άλλη μια εργασία στη λίστα με τα καθήκοντά τους.

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι ο σύντροφός σας εκφράζει την ανάγκη για οικειότητα μόνο σποραδικά ή φαίνεται να ενδίδει από καθήκον παρά από επιθυμία. Το πάθος και ο αυθορμητισμός εξαφανίζονται, αντικαθίστανται από ρουτίνα ή πλήρη αποφυγή. Μπορεί να βρίσκουν δικαιολογίες, να δείχνουν ελάχιστο ενθουσιασμό όταν υπάρχει οικειότητα, ή να φαίνονται αφηρημένοι και αποσυνδεδεμένοι.

Αυτή η αλλαγή συμβαίνει επειδή η σωματική οικειότητα απαιτεί συναισθηματική σύνδεση και αυθεντική επιθυμία. Όταν αυτά τα στοιχεία λείπουν, η σωματική πτυχή γίνεται άβολη και αναγκαστική. Ο σύντροφός σας μπορεί να εξακολουθεί να θέλει να διατηρήσει τα προσχήματα ή να εκπληρώσει αυτό που αντιλαμβάνεται ως ευθύνες της σχέσης του, αλλά η σπίθα απουσιάζει.

Οτιδήποτε άλλο είναι πιο σημαντικό απ’ τη σχέση

Οι άνθρωποι βρίσκουν χρόνο για ό,τι τους είναι σημαντικό. Όταν ο σύντροφός σας βάζει σταθερά τη δουλειά, τα χόμπι, τους φίλους ή σχεδόν οτιδήποτε άλλο πάνω από τον ποιοτικό χρόνο μαζί σας, αυτό σηματοδοτεί ότι η σχέση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα στη ζωή του.

Κάποιοι που μένουν από υποχρέωση αντιμετωπίζουν τη σχέση ως θόρυβο και όχι ως το επίκεντρο. Γεμίζουν το πρόγραμμά τους με άλλες υποχρεώσεις και σας συμπεριλαμβάνουν μόνο όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο διαθέσιμο. Οι βραδιές των ραντεβού ακυρώνονται επανειλημμένα για λιγότερο σημαντικά θέματα.

Επενδύουν ελάχιστη ενέργεια στην καλλιέργεια της σχέσης, ενώ επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε άλλους τομείς της ζωής τους. Αυτό το μοτίβο αποκαλύπτει ότι έχουν αποστασιοποιηθεί νοητικά και συναισθηματικά, ακόμα κι αν δεν έχουν φύγει σωματικά.

Η σχέση έχει γίνει κάτι που διατηρούν σε ένα ελάχιστο επίπεδο, παρά κάτι που καλλιεργούν ενεργά. Κάνουν ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα, χωρίς να καταβάλλουν την προσπάθεια που απαιτείται για μια γνήσια συντροφικότητα.

Αποφεύγει να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας

Οι υγιείς σχέσεις ευδοκιμούν στην ανοιχτή επικοινωνία και τη συναισθηματική τρωτότητα. Οι σύντροφοι που αγαπούν γνήσια ο ένας τον άλλο θέλουν να κατανοούν τα συναισθήματα του άλλου, να επιλύουν μαζί τις προκλήσεις και να διατηρούν τη συναισθηματική οικειότητα. Αλλά όταν η υποχρέωση είναι η κόλλα που κρατάει τη σχέση, οι συναισθηματικές συζητήσεις αποφεύγονται.

Ο σύντροφός σας μπορεί να κλείνεται στον εαυτό του όταν προσπαθείτε να συζητήσετε συναισθήματα, να αλλάζει θέμα όταν οι συζητήσεις γίνονται βαθιές ή να γίνεται αμυντικός όταν εκφράζετε ανησυχίες για τη σχέση. Φαίνεται να νιώθει άβολα με την τρωτότητα και αποφεύγει να μοιράζεται τις δικές του συναισθηματικές εμπειρίες μαζί σας. Αυτό δημιουργεί μια επιφανειακή σχέση όπου η πραγματική σύνδεση δεν μπορεί να υπάρξει.

Αυτή η αντίσταση συμβαίνει επειδή η ουσιαστική συναισθηματική δέσμευση απαιτεί επένδυση και αυθεντικότητα. Κάποιος που μένει από υποχρέωση δεν θέλει να σκάψει βαθύτερα γιατί αυτό θα σήμαινε να αντιμετωπίσει άβολες αλήθειες σχετικά με την έλλειψη γνήσιων συναισθημάτων του. Είναι πιο εύκολο να παραμένει στην επιφάνεια, παρά να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα του γιατί πραγματικά μένει.

Μιλούν για τη σχέση με όρους άνεσης ή εξωτερικών παραγόντων

Ακούστε προσεκτικά πώς ο σύντροφός σας συζητά για τη σχέση σας όταν εξηγεί γιατί είναι μαζί σας. Κάποιος που παρακινείται από αγάπη μιλάει για τη σύνδεση, τη συμβατότητα, τις κοινές αξίες και το πώς τον κάνετε να νιώθει.

Κάποιος που μένει από υποχρέωση εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα και εξωτερικές περιστάσεις. Μπορεί να τονίσει πόσο δύσκολο θα ήταν να χωρίσουν τα οικονομικά, πόσο περίπλοκη θα ήταν η διαίρεση της περιουσίας ή πόση αναστάτωση θα προκαλούσε ένας χωρισμός. Αναφέρουν τους κοινούς λογαριασμούς, την παρέα των κοινών φίλων ή τις οικογενειακές προσδοκίες.

Όταν ερωτώνται γιατί μένουν, οι απαντήσεις τους επικεντρώνονται στα πρακτικά ζητήματα, παρά στην συναισθηματική ολοκλήρωση. Σπάνια τους ακούτε να εκφράζουν γνήσια στοργή ή να περιγράφουν τι αγαπούν σε εσάς ως άτομο. Αντίθετα, οι εξηγήσεις τους ακούγονται σαν μια ανάλυση κόστους-οφέλους, όπου το να μείνουν είναι απλώς ο δρόμος της λιγότερης αντίστασης.

Δεν προσπαθούν να λύσουν τις συγκρούσεις ούτε να βελτιώσουν τη σχέση

Κάθε σχέση αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά τα ζευγάρια που είναι γνήσια αφοσιωμένα συνεργάζονται για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να γίνουν πιο δυνατά. Διαβάζουν βιβλία, παρακολουθούν συμβουλευτική, κάνουν δύσκολες συζητήσεις και προσπαθούν ενεργά να βελτιώσουν τη σύνδεσή τους.

Όταν κάποιος μένει μόνο από υποχρέωση, δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για την επίλυση προβλημάτων ή την ενδυνάμωση της σχέσης. Ο σύντροφός σας μπορεί να αρνείται τη θεραπεία, να απορρίπτει τις ανησυχίες σας χωρίς να τις αντιμετωπίζει, ή απλά να ανέχεται τα προβλήματα αντί να προσπαθεί να τα λύσει.

Αποδέχεται μια μέτρια κατάσταση επειδή δεν είναι αρκετά αφοσιωμένος ώστε να καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια για κάτι καλύτερο. Τα προβλήματα συσσωρεύονται χωρίς επίλυση και η σχέση λιμνάζει.

Αυτή η έλλειψη προσπάθειας καταδεικνύει ότι έχουν ήδη αποδεχθεί νοητικά πως η σχέση δεν είναι η παντοτινή τους κατάσταση.

Γιατί να επενδύσουν ενέργεια στη βελτίωση κάτι προσωρινού; Οι πράξεις τους δείχνουν ότι απλώς διατηρούν την τρέχουσα κατάσταση μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες, όχι ότι χτίζουν προς ένα καλύτερο μέλλον μαζί.

Μοιάζουν ανακουφισμένοι όταν δεν είστε μαζί

Ένα από τα πιο ενδεικτικά σημάδια είναι το πώς αντιδρά ο σύντροφός σας στον χρόνο που περνάτε χωριστά σε σχέση με τον χρόνο που περνάτε μαζί. Κάποιος που είναι ερωτευμένος του λείπει ο σύντροφός του και ανυπομονεί να ξανασμίξουν. Κάποιος που μένει από υποχρέωση φαίνεται αισθητά πιο ανάλαφρος και πιο χαρούμενος όταν δεν είστε τριγύρω.

Μπορεί να παρατηρήσετε να αναζωογονείται όταν αναφέρετε ένα επερχόμενο ταξίδι ή να φαίνεται γεμάτος ενέργεια αφού περάσει χρόνο μόνος του ή με άλλους. Προσφέρεται για επαγγελματικά ταξίδια ή βρίσκει λόγους να κάνει σχέδια που δεν σας περιλαμβάνουν. Όταν περνάτε χρόνο μαζί, υπάρχει μια αισθητή αίσθηση έντασης ή αναγκαστικής αλληλεπίδρασης που διαλύεται όταν αποχωρίζεστε.

Αυτό το μοτίβο αποκαλύπτει ότι η παρουσία σας έχει γίνει κάτι που ανέχεται παρά απολαμβάνει. Η σχέση μοιάζει με βάρος που κουβαλάει, και ο χρόνος χωριστά παρέχει προσωρινή ανακούφιση από αυτό το βάρος.

Ενώ όλοι χρειάζονται προσωπικό χώρο, υπάρχει διαφορά μεταξύ της υγιούς ανεξαρτησίας και του να νιώθει κανείς απελευθερωμένος από την απουσία του συντρόφου του.

Tips

Κανείς δεν αξίζει να είναι με κάποιον που μένει αποκλειστικά από υποχρέωση. Και οι δύο σύντροφοι αξίζουν να βρίσκονται σε μια σχέση που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική αγάπη, αυθεντική σύνδεση και αμοιβαία επιθυμία να είναι μαζί. Εάν έχετε εντοπίσει αρκετές από αυτές τις συμπεριφορές στον σύντροφό σας, είναι καιρός να έχετε μια ειλικρινή συζήτηση για την κατάσταση της σχέσης σας.

Αν και η αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας είναι δύσκολη, η συνέχιση μιας σχέσης χτισμένης πάνω στην υποχρέωση και όχι στην αγάπη, τελικά δεν ωφελεί κανέναν από τους δύο. Σας αξίζει κάποιος που σας επιλέγει κάθε μέρα επειδή πραγματικά το θέλει, όχι επειδή νιώθει ότι πρέπει.

Θυμηθείτε ότι μια σχέση που διατηρείται από υποχρέωση δεν είναι στην πραγματικότητα καθόλου σχέση. Είναι μια κατάσταση αναμονής που εμποδίζει και τους δύο ανθρώπους να βρουν αυθεντική ευτυχία. Είτε αυτό σημαίνει να προσπαθήσετε μαζί για να ανοικοδομήσετε τη γνήσια σύνδεση είτε να βρείτε το κουράγιο να χωρίσετε, η αναγνώριση της αλήθειας σας επιτρέπει να κινηθείτε προς ένα πιο ολοκληρωμένο μέλλον.

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να συμβιβαστείτε με κάποιον που μένει μαζί σας για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την αγάπη.