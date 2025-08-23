Shrekking: Τι αποκαλύπτει το νέο trend στις σχέσεις και τις γνωριμίες – Οι παγίδες των χαμηλών στάνταρ και ο ρόλος της εμφάνισης

Στη σύγχρονη εποχή των γνωριμιών, εμφανίζεται ένας νέος όρος, το «Shrekking», που περιγράφει μια παλιά τακτική: να επιλέγεις συντρόφους που θεωρούνται λιγότερο ελκυστικοί από εσένα, με την ελπίδα ότι θα έχεις μια ευτυχισμένη σχέση.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η τακτική μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και προβλήματα στη συναισθηματική ζωή ενός ατόμου.

Το «Shrekking» είναι η νέα λέξη που περιγράφει τη συμπεριφορά του να «κατεβάζεις» τα στάνταρ σου και να επιλέγεις, για σύντροφο, κάποιον λιγότερο ελκυστικό.

Ο όρος προέρχεται από την ταινία «Shrek» του 2001, όπου η όμορφη πριγκίπισσα Φιονά ερωτεύεται σταδιακά κάποιον «κατώτερης εμφάνισης» και καταλήγει ευτυχισμένη με ένα μοναχικό τέρας (orge).

Η παγίδα του «Shrekking»

Ωστόσο, όπως εξηγούν οι ειδικοί, υπάρχει μια παγίδα σε αυτό.

«Σε αυτή την πλοκή, βγαίνεις με έναν “orge” χωρίς να έχεις τη μεταχείριση της πριγκίπισσας», δηλώνει η Έιμι Τσαν, dating coach και συγγραφέας του βιβλίου «Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart» (Bootcamp για χωρισμούς: Η επιστήμη της επανασύνδεσης της καρδιάς σας).

«Πολλοί άνθρωποι έχουν βάλει την εμφάνιση χαμηλότερα στη λίστα ή ελπίζουν ότι η έλξη θα αναπτυχθεί με τον χρόνο, και αυτό από μόνο του δεν είναι κακό. Εκεί που αποτυγχάνει είναι όταν κάποιος υποθέτει ότι επειδή βγαίνει “κατώτερος” σε εμφάνιση, θα τον αντιμετωπίζουν καλύτερα», προσθέτει.

«Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση», λέει μια γυναίκα σε βίντεο στο TikTok.



«Δίνουμε μια ευκαιρία στον άνδρα που δεν μας ελκύει, πιστεύοντας ότι σίγουρα θα καταλάβει τι έχει και θα μας φερθεί καλά. Και μετά τραυματιζόμαστε από ένα ολόκληρο τρολ».

Το πρόβλημα των σύγχρονων σχέσεων

Ο νέος όρος αναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα στις σύγχρονες σχέσεις: ότι πολλοί πιστεύουν πως η εμφάνιση καθορίζει πώς θα σε αντιμετωπίσει κάποιος.

Στην πραγματικότητα, «η εμφάνιση και ο χαρακτήρας δεν συνδέονται, και αν κάποιος σου φερθεί άσχημα, πρέπει να θεωρηθεί μη ελκυστικός – ανεξαρτήτως της εμφάνισής του», λέει η Έμμα Χάθορν, ειδικός σχέσεων στο Seeking.com

Το «Shrekking» μπορεί επίσης να αποθαρρύνει κάποιον από το να βγει με κάποιον που δεν ταιριάζει στο συνηθισμένο «τύπο» εμφάνισής του, από φόβο ότι η σχέση δεν θα πετύχει – κάτι που δεν ισχύει απαραίτητα.



«Η ιδέα είναι ότι βγήκες έξω από το comfort zone σου, αλλά αντί να ανταμειφθείς γι’ αυτό, κατέληξες να μετανιώνεις για την εμπειρία», λέει η Χάθορν.

«Όταν δύο άνθρωποι έχουν κοινό στόχο και αξίες, μπορούν να βρουν έλξη ο ένας στον άλλο που τους εκπλήσσει και καταρρίπτει επιφανειακούς παράγοντες όπως ο τύπος εμφάνισης και οι κοινωνικές προσδοκίες».

Η απογοήτευση «γεννά» όρους

Η Τσαν σχολιάζει ότι η ίδια η ύπαρξη του όρου «Shrekking» δείχνει πόσο απογοητευμένοι είναι οι άνθρωποι στις γνωριμίες που κάνουν.

«Το μοντέρνο dating έχει γίνει τόσο πολύπλοκο που χρειαζόμαστε νέες λέξεις για να περιγράψουμε τι μας συμβαίνει. Είναι σαν να έχουμε ενσωματώσει τις δυσκολίες των σχέσεων στη δημόσια συζήτηση με τρόπο που δεν συνέβαινε παλιά».

Τέλος, για όσους έχουν βιώσει το «Shrekking», η Τσαν συνιστά να μην τα παρατήσουν ούτε να επιστρέψουν στις παλιές τους συνήθειες, αλλά να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία για να κατανοήσουν ποια είναι τα μη διαπραγματεύσιμα κριτήρια τους για έναν πιθανό σύντροφο.

«Ο στόχος δεν είναι να επιστρέψουν μόνο σε ελκυστικά άτομα, βάσει της εμφάνισης, αλλά να αναπτύξουν καλύτερες ικανότητες αξιολόγησης χαρακτήρα, αξιών και συναισθηματικής διαθεσιμότητας, ανεξάρτητα από την εξωτερική εμφάνιση», λέει η Τσαν.

«Η φυσική έλξη έχει σημασία στις σχέσεις, αλλά δεν πρέπει να είναι αντίστροφος δείκτης καλής μεταχείρισης, όπως υποθέτουν μερικοί».