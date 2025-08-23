Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση της κόρης της άτυχης 36χρονης – «Έφυγες μαμάκα μου, σε αγαπάμε πολύ»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η κόρη της άτυχης 36χρονης, μητέρας συνολικά 4 παιδιών, που το πρωί της Παρασκευής δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, στο διαμέρισμα όπου διέμεναν.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρα ότι μας βλέπεις απο εκεί ψηλά. Σε αγαπάμε πολύ» έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες από το παρελθόν, με την άτυχη γυναίκα να έχει αγκαλιά τα παιδία της,

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Παρασκευή, η 18χρονη κόρη του ζευγαριού τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα. Η άτυχη 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο σύζυγος και δράστης του εγκλήματος με το βαρύ ποινικό παρελθόν, μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή και από τότε καταζητείται από τις Αρχές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει βάλει τέλος στη ζωή του.

Δείτε την ανάρτηση: