Βουλή: Τα μικρά «παρασκήνια» της συνάντηση Μητσοτάκη με τους «γαλάζιους» βουλευτές στο εντευκτήριο

Συνάντηση με «γαλάζιους» βουλευτές είχε στο εντευκτήριο της Βουλής την Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος της «Ώρας του Πρωθυπουργού», όπου απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

Ανάμεσα στους πολλούς βουλευτές που έδωσαν χθες το «παρών» στην άτυπη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο εντευκτήριο της Βουλής ήταν και η Ντόρα Μπακογιάννη. Κάποια στιγμή, η πρώην υπουργός αναφέρθηκε στα όσπρια, λέγοντας ότι η τιμή τους έχει εκτιναχθεί. Η αναφορά σχολιάστηκε κατόπιν από αρκετούς βουλευτές, λέγοντας ότι «μα και η Ντόρα κάνει αντιπολίτευση…», με φίλο της πρώην υπουργού, που ήταν μπροστά, να απαντά πως «η Ντόρα δεν κάνει αντιπολίτευση, αλλά λέει πάντα αυτό που πιστεύει», σύμφωνα με το Θεωρείο της Καθημερινής.

Αφησε τα μικρόφωνα

Δίπλα στον πρωθυπουργό, πάντως, κάθισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος εσχάτως συγκαταλέγεται στους αντάρτες. Παριστάμενος είπε στη στήλη ότι «δεν κάθισε ο Μαρκόπουλος δίπλα στον πρωθυπουργό, αλλά ο Μητσοτάκης πήγε δίπλα του». Η ίδια πηγή σχολίασε ότι όταν έπεσαν οι κάμερες και τα μικρόφωνα για να καταγράψουν όσα λέγονταν, ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν έδειξε ενοχλημένος, αλλά άφησε ελεύθερα να καταγραφούν τα πάντα, που σημαίνει ότι ήθελε να στείλει μήνυμα πως είναι δίπλα στους βουλευτές.

Η χθεσινή μάζωξη, αν είχε τίτλο, θα ήταν «έσπασε ο πάγος». Σύμφωνα με το Θεωρείο, η ταυτόχρονη παρουσία του Γιώργου Μυλωνάκη με τόσους βουλευτές ήταν κάτι που είχε να συμβεί «εδώ και πολύ καιρό», ενώ την ίδια ώρα ο πρώην υπουργός Στέλιος Πέτσας είχε θερμή συνομιλία με τον πρωθυπουργό.

 

