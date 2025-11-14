Λαφαζάνης: Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι χονδροειδή ψέματα – Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Τσίπρας;

«Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, πολύ περισσότερο μαζί με τον Ήσυχο και τη Βαλαβάνη», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στον Status FM 107.7 ο πρώην υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης.

«Τι να σας πω, πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Βεβαίως δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Μεντβέντεφ και δεν ξέρω σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται. Μάλλον μιλάει για όταν πήγαμε στη Μόσχα για την υπογραφή με τη Ρωσία για τον αγωγό. Είχαμε πάει μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία τότε εκεί. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, ούτε εγώ προσωπικά ούτε μαζί με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε και οι τρεις μας ειδική συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα.

Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα έχει πει πολλά ψέματα, για αυτό θα έλεγε αλήθεια; Αν τα γράφει αυτά, είναι χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα του βιβλίου. Και πού ξέρει αυτός ποια ήταν τα συναισθήματα του Μεντβέντεφ για τη συνάντηση, αν συναντηθήκαμε, και τι ελέχθη; Αυτά είναι αστεία πράγματα» πρόσθεσε ο κ. Λαφαζάνης.

Ο ίδιος βέβαια εξέφρασε επιφύλαξή ότι γράφονται αυτά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού πρόκειται για διαρροές από τρίτους.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να κάνει μέσα από αυτό το βιβλίο. Θα είναι σοβαρό με ανάλυση της πορείας που είχε ο ίδιος; Είναι βιβλίο που λέει διάφορες ιστορίες για αγρίους και επεισόδια; Αυτά είναι όλα υποθέσεις. Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την πορεία που είχε η κυβέρνηση επί πρωθυπουργίας του, να δικαιολογήσει τις κωλοτούμπες που έχει κάνει, να δικαιολογήσει πράγματα που έβλαψαν σοβαρά τη χώρα», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό.

Τέλος, ο κ. Λαφαζάνης επιφυλάχθηκε να απαντήσει αν αναφέρονται, όντως, όλα τα παραπάνω στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Θα απαντήσω σε ό,τι γράφει και αφορούν εμένα και τη χώρα. Θα απαντήσω, δεν υπάρχει περίπτωση αν γράφονται αυτά και όπως γράφονται» κατέληξε.

Ο Status FM επικοινώνησε με την Νάντια Βαλαβάνη η οποία επίσης διέψευσε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώστα Βαξεβάνη, στην «Ιθάκη» γίνεται λόγος για μία συνάντηση στη Μόσχα με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, όπου τρία κυβερνητικά στελέχη, (Νάντια Βαλαβάνη, Κώστας Ήσυχος και Παναγιώτης Λαφαζάνης) περιγράφονται από τον Αλέξη Τσίπρα ως «γραφικές καρικατούρες» που αποκαλούν τον Μεντβέντεφ σύντροφο, και «τους κοιτάει ο Μεντβέντφ και γελάει».