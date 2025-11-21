Γεωργιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Νομίζει ότι διακωμωδεί τον Λαφαζάνη ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτει τον εαυτό του – Βατερλώ το βλέπω όλο αυτό

«Πυρά» στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή αποσπάσματα του βιβλίου «Ιθάκη», εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι «αυτό αποκαλύπτει τον πραγματικό, πολύ κακό του, χαρακτήρα» προσθέτοντας ότι «νομίζει ότι διακωμωδεί τον Λαφαζάνη ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτει τον εαυτό του».

Ειδικά για το απόσπασμα που αφορά στον κ. Λαφαζάνη, τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη και την αναφορά «σύντροφος» για τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναρωτιέται: «Ας υποθέσουμε ότι αυτοί οι 3 ήταν περίπου “UFO” που δεν γνώριζαν ότι ΕΣΣΔ ακόμη δεν υπήρχε ή ότι ο κ. Μεντβέντεφ δεν ήταν κομμουνιστής , ποιος έκανε αυτά τα “UFO” αυτά Υπουργούς; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας, τον έναν μάλιστα Υπέρ-Υπουργό. Άρα; Ποιον διακωμωδεί ακριβώς;».

«Γενικά Βατερλώ το βλέπω όλο αυτό για τον κ. Τσίπρα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«‘Επειδή με ρωτούν συνεχώς και το έκαναν και σήμερα στo ραδιόφωνο της ΕΡΤ για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κλπ νομίζω ότι και αυτό αποκαλύπτει τον πραγματικό, πολύ κακό του , χαρακτήρα.

Εξηγούμαι.

Το απόσπασμα που έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, είναι αυτό στο οποίο διακωμωδεί τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, την κα Βαλαβάνη και τον κ. Ήσυχο, όταν σε μία συνάντησή τους με τον κ. Μεντβέντεφ τον αποκαλούσαν «σύντροφο» και του φέρονταν υποτακτικά, υπονοώντας ότι κινούντο σαν παλαιοί κομμουνιστές σε εκπρόσωπο της ΕΣΣΔ.

Όμως α) ας υποθέσουμε ότι αυτοί οι 3 ήταν περίπου “UFO” που δεν γνώριζαν ότι ΕΣΣΔ ακόμη δεν υπήρχε ή ότι ο κ. Μεντβέντεφ δεν ήταν κομμουνιστή , ποιος έκανε αυτά τα “UFO” Υπουργούς; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας, τον έναν μάλιστα Υπέρ-Υπουργό. Άρα; Ποιον διακωμωδεί ακριβώς;

β) έκρυψε ποτέ στη ζωή του ο κ. Λαφαζάνης ότι ήταν κομμουνιστής; Όχι. Αν δηλ ο κ. Τσίπρας συνειδητοποίησε εκείνη την στιγμή ότι ο κ. Λαφαζάνης ήταν κομμουνιστής, ποιος από τους δύο ήταν τελικά το “UFO”;

γ) ο κ. Λαφαζάνης, ειδικά αυτός, στον χώρο που εκπροσωπούσε και θέλει πάλι να εκπροσωπήσει ο κ. Τσίπρας, έχαιρε πάντα σεβασμού. Εμένα δεν ήταν ποτέ φίλος μου, ούτε τον έκανα Υπουργό, όμως τον σέβομαι. Διαφωνούμε εντελώς, αλλά δεν θα τον κορόιδευα ποτέ. Είναι θέμα αγωγής και κανόνων καλής συμπεριφοράς. Αυτά τα στοιχειώδη ο κ. Τσίπρας δεν τα διαθέτει. Νομίζει ότι διακωμωδεί τον κ. Λαφαζάνη ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτει τον εαυτό του.

Τέλος μου έκανε αλγεινή εντύπωση ότι ενώ για τη διαρροή αυτού του αποσπάσματος πήγε τον @KostasVaxevanis στα Δικαστήρια, τελικά τώρα το ίδιο απόσπασμα παίζει παντού ως διαρροή του Τσίπρα. Μα τότε γιατί πήγε στα Δικαστήρια τον πιο μεγάλο του υποστηρικτή την εποχή της Πρωθυπουργίας του, αποδεικνυόμενος και αχάριστος;

Γενικά Βατερλώ το βλέπω όλο αυτό για τον κ. Τσίπρα».