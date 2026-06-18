Θεσσαλονίκη: Απαγωγή – εφιάλτης για 25χρονο – Τον απείλησαν με όπλο και τον υποχρέωσαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ

Στη Θεσσαλονίκη, δύο αδέλφια, 20 και 16 ετών, συνελήφθησαν και κατηγορούνται, μαζί με τρεις συνεργούς τους, για ληστεία και εκβίαση 25χρονου, τον οποίο φέρονται να εξανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δράστες απείλησαν το θύμα με πιστόλι και εργαλείο κοπής, ενώ οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από έρευνες στα σπίτια τους, όπου κατασχέθηκαν όπλα

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη, δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν ως μέλη «νεαρής» συμμορίας ληστών και εκβιαστών. Αναζητούνται ακόμη τρεις συνεργοί τους.
  • Οι φερόμενοι ως δράστες απείλησαν και εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, υπό την απειλή πιστολιού και εργαλείου κοπής.
  • Κατά τις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν πιστόλι, αεροβόλα και μαχαίρια. Οι δύο αδελφοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη Θεσσαλονίκη, δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, έπεσαν στα χέρια των Αρχών καθώς φέρονται με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο, να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που τού υπέδειξαν.

Σε βάρος των πέντε εμπλεκόμενων προσώπων – ανάμεσά τους δύο ακόμη 16χρονοι κι ένας 18χρονος – σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση (από κοινού), όπως επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι φερόμενοι ως δράστες επιβίβασαν το πρωί της Πέμπτης, τον 25χρονο (γνωστό του 20χρονου συλληφθέντα) σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείο κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρημάτων.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών συνεργών τους συνεχίζονται.

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