«Πάσχω από μια σπάνια πάθηση που κάνει την καρδιά να σταματάει κάθε φορά που καταπίνω» – Συγκλονίζει γυναίκα με την εξομολόγησή της

Μια 50χρονη μητέρα από τη Βρετανία διαγνώστηκε με μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που μπορεί να προκαλέσει δραματική επιβράδυνση ή προσωρινή διακοπή της καρδιακής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της κατάποσης. Μια καινοτόμος επέμβαση άλλαξε ριζικά τη ζωή της.

Η καρδιά της Sarah Hall σταματούσε 12 φορές μέσα σε μία μόνο ημέρα

Μια μητέρα με μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση, η οποία έκανε την καρδιά της να σταματά να χτυπά κανονικά κάθε φορά που κατάπινε, εξομολογείται ότι φοβόταν πως κάθε της γεύμα θα μπορούσε να είναι το τελευταίο. Η καρδιά της Sarah Hall παρουσίαζε παύσεις 12 φορές την ημέρα, με το φαγητό και το ποτό να της προκαλούν συχνά κρίσεις ζάλης, λιποθυμικά επεισόδια και τρομακτικές καταρρεύσεις.

Η μητέρα δύο παιδιών άρχισε να φοβάται τόσο πολύ μήπως λιποθυμήσει σε δημόσιο χώρο, που σταμάτησε να βγαίνει έξω για φαγητό. Μάλιστα, ανησυχούσε ότι η καρδιά της θα μπορούσε να σταματήσει την ώρα που έτρωγε και να μην ξαναρχίσει ποτέ. Οι γιατροί διέγνωσαν τελικά την 50χρονη με καρδιοανασταλτική συγκοπή από κατάποση (cardioinhibitory swallow syncope) – μια πάθηση τόσο σπάνια, που έχουν καταγραφεί λιγότερα από 150 περιστατικά παγκοσμίως.

Επιστροφή στη ζωή μετά από μια πρωτοποριακή επέμβαση

Σήμερα, μετά από μια πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση, η Sarah δηλώνει ότι πήρε τη ζωή της πίσω. «Αυτή η πάθηση επηρέασε τα πάντα – τη δουλειά μου, την ανεξαρτησία μου και την οικογενειακή μου ζωή», αναφέρει η Sarah από το St Albans του Hertfordshire.

«Κατά τη διάρκεια των οικογενειακών γευμάτων, ο σύζυγός μου έπρεπε να κάθεται δίπλα μου σε περίπτωση που έχανα τις αισθήσεις μου, και τα παιδιά μου αναρωτιούνταν αν θα τα κατάφερνα μέχρι το τέλος του γεύματος χωρίς να λιποθυμήσω. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας φυσιολογικός οικογενειακός χρόνος, μετατράπηκε σε κάτι αγχωτικό και τρομακτικό», εξομολογείται η γυναίκα.

«Έπρεπε να σταματήσω να οδηγώ και πήρα αναρρωτική άδεια από τη δουλειά μου για αρκετούς μήνες. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Άρχισα να κάνω αυτές τις τρομακτικές σκέψεις, ότι η καρδιά μου μπορεί απλώς να σταματήσει την ώρα που τρώω και να μην ξαναρχίσει ποτέ. Αλλά τώρα μπορώ να ζήσω χωρίς φόβο».

Το χρονικό των συμπτωμάτων: Από την περιεμμηνόπαυση στη διάγνωση

Η Sarah άρχισε να υποφέρει από λιποθυμικά επεισόδια και εμετούς όταν ήταν 39 ετών. Χρόνια αργότερα, άρχισε να παρατηρεί ζάλη κάθε φορά που έτρωγε, προτού τα συμπτώματα επιδεινωθούν προοδευτικά.

Μέχρι την ηλικία των 48 ετών, λιποθυμούσε τακτικά χάνοντας τις αισθήσεις της. Η ίδια εξηγεί: «Καθώς πλησίαζα τα 50, υπέθεσα ότι όλο αυτό ήταν απλώς η περιεμμηνόπαυση, ή ότι είχα χαμηλό σάκχαρο και αφυδάτωση, μιας και ήμουν μια πολυάσχολη μαία σε νοσοκομείο που δεν έτρωγε ή δεν έπινε νερό τακτικά».

«Όμως, στην χειρότερη φάση, αυτό το πρόβλημα με έκανε να χάνω τις αισθήσεις μου πολλές φορές την ημέρα, και φοβόμουν πολύ να φάω δημόσια μήπως συμβεί ξανά. Όταν λιποθυμούσα μπροστά στα παιδιά μου –τα οποία ήταν μόλις 12 ετών τότε– κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού γεύματος, αυτή η μπερδεμένη και οδυνηρή κατάσταση με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι έπρεπε οπωσδήποτε να εξεταστώ».

Τι είναι η καρδιοανασταλτική συγκοπή από κατάποση

Αφού παραπέμφθηκε σε ειδικούς και της τοποθετήθηκε Holter καρδιάς (μόνιμος καταγραφέας), οι γιατροί ανακάλυψαν ότι η καρδιά της Sarah είχε κάνει παύση 12 φορές σε διάστημα μόλις 24 ωρών.

Τότε διαγνώστηκε με καρδιοανασταλτική συγκοπή από κατάποση, μια εξαιρετικά σπάνια διαταραχή στην οποία η πράξη της κατάποσης πυροδοτεί μια υπερβολική αντίδραση του πνευμονογαστρικού νεύρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η καρδιά να επιβραδύνει δραματικά τον ρυθμό της ή ακόμη και να σταματά προσωρινά να χτυπά.

Πρωτοποριακή επέμβαση βάζει τέλος στα λιποθυμικά επεισόδια χωρίς την ανάγκη βηματοδότη

Στην περίπτωση της 50χρονης, η καρδιά της μπορούσε να σταματήσει να χτυπά ακόμη και για ένα ολόκληρο λεπτό. Όταν οι συμβατικές θεραπείες απέτυχαν, της προσφέρθηκε μια θέση σε μια κλινική δοκιμή που εξέταζε μια καινοτόμο διαδικασία γνωστή ως κατάλυση καρδιακών νεύρων (Cardioneural Ablation – CNA).

Η θεραπεία αυτή, η οποία υποστηρίζεται από το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF) και το Κέντρο Βιοιατρικής Έρευνας NIHR Imperial, στοχεύει στα νεύρα που είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση αυτής της επικίνδυνης επιβράδυνσης του καρδιακού ρυθμού. Οι γιατροί εισάγουν καθετήρες μέσω της βουβωνικής χώρας έως την καρδιά, όπου δημιουργούν έναν λεπτομερή χάρτη της νευρικής δραστηριότητας πριν χρησιμοποιήσουν θερμότητα για να καταστρέψουν τα προβληματικά νευρικά κύτταρα.

Εντυπωσιακή μείωση των λιποθυμικών επεισοδίων

Μέχρι πρόσφατα, πολλοί ασθενείς με σοβαρές μορφές της πάθησης θα χρειάζονταν βηματοδότη για τη διαχείρισή της. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θεραπεία CNA μείωσε δραματικά τα επεισόδια απώλειας αισθήσεων στους συμμετέχοντες, με τον μέσο όρο των επεισοδίων να πέφτει από τα 19 τον χρόνο σε μόλις ένα.

Ο Dr. Mohamed Zuhair, ειδικός στη συγκοπή και ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς και Πνευμόνων του Imperial College London, δήλωσε: «Για πολλούς ανθρώπους, η λιποθυμία θεωρείται κάτι ασήμαντο. Όμως, για όσους ζουν με σοβαρά, επαναλαμβανόμενα επεισόδια, μπορεί να είναι εξουθεντωτική. Ορισμένοι από τους ασθενείς μας λιποθυμούσαν έως και 100 φορές τον χρόνο, ζώντας με τον διαρκή φόβο για το πότε θα χτυπήσει το επόμενο επεισόδιο».

«Η μέθοδος CNA προσφέρει έναν τρόπο αντιμετώπισης της ρίζας του προβλήματος. Επέτρεψε στους ανθρώπους της μελέτης να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή χωρίς να χρειάζονται βηματοδότη».

Λόγω των προβληματισμών για την τοποθέτηση βηματοδότη σε μια σχετικά νεαρή ηλικία, η Sarah παραπέμφθηκε στη δοκιμή στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου. Από τότε που υποβλήθηκε στην επέμβαση το 2024, δεν έχει υποστεί ούτε ένα λιποθυμικό επεισόδιο.

Η Sarah περιγράφει την εμπειρία της: «Τους μήνες που προηγήθηκαν της επέμβασης, κάθε φορά που έτρωγα ένιωθα το αίμα να φεύγει από το κεφάλι μου. Με κυρίευε μια έντονη ζάλη που μαύριζε τα πάντα, μέχρι που μερικές φορές έχανα τις αισθήσεις μου. Το φαγητό είχε γίνει απλώς μια λειτουργική ανάγκη, καθόλου απολαυστική, και κάτι που απέφευγα στις κοινωνικές μου εξόδους».

«Οι δικοί μου άνθρωποι αντιμετώπιζαν κάθε γεύμα ως κατάσταση “ύψιστου συναγερμού”. Μετά την επέμβαση όμως, μπορώ να βγω ξανά για δείπνο, να απολαύσω το φαγητό και να πω “ναι” σε κοινωνικά καλέσματα χωρίς φόβο. Μπορώ να οδηγήσω, μπορώ να δουλέψω – νιώθω ότι η ζωή μου έκανε έναν πλήρη κύκλο. Χάρη στους ερευνητές και τους καταπληκτικούς γιατρούς, η ζωή μου επέστρεψε πραγματικά στο φυσιολογικό», καταλήγει η γυναίκα.