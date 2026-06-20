Πακιστάν: Προετοιμάζει το έδαφος για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία – Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών σε ρόλο-κλειδί

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Σε μια κρίσιμη διπλωματική αποστολή, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, έφτασε το Σάββατο στην Τεχεράνη για κατεπείγουσες διαβουλεύσεις με την ιρανική ηγεσία, καθώς η διπλωματική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής παίρνει φωτιά.

Η επίσκεψη αυτή, που έρχεται αμέσως μετά την επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο, υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή για τη διάσωση της «Συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ» (Μνημόνιο Συναντίληψης, MoU) και την προετοιμασία του επόμενου γύρου των ιστορικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στην Ελβετία.

Στην ατζέντα η πρόοδος των διαπραγματεύσεων

Όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Νακβί αναχώρησε για την Τεχεράνη το Σάββατο με σκοπό να πραγματοποιήσει συναντήσεις με ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους.



Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Νακβί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του «Θα συζητήσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».

Το IRNA δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, εξέφρασε τις ευχές του προς τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, για επιτυχία στην επόμενη φάση των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για ομαλή πρόοδο και θετικά αποτελέσματα.

Ένας έμπειρος διαμεσολαβητής

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νακβί αναλαμβάνει τέτοιο ρόλο. Έχει επισκεφθεί την Τεχεράνη επανειλημμένα για να μεσολαβήσει μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο.

Κατά την τελευταία του επίσκεψη στις 7 Ιουνίου, είχε συναντηθεί με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αραγτσί, και τον υπουργό Εσωτερικών, Εσκαντάρ Μομενί.

Το τωρινό του ταξίδι ακολουθεί το δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, το οποίο αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Αραγτσί κατευθύνονται προς την Ελβετία για συνομιλίες.

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο την Παρασκευή, γεγονός που αναζωπύρωσε τις προσπάθειες να μετατραπεί το MoU σε μια μόνιμη περιφερειακή συμφωνία για ειρήνη.

Υπενθυμίζεται ότι οι προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ελβετία είχαν αναβληθεί την Παρασκευή λόγω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας σοβαρές αμφιβολίες για την επόμενη φάση των κρίσιμων διαπραγματεύσεων, μόλις μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης.

Το Πακιστάν διατηρεί αδιάκοπα τον διαμεσολαβητικό του ρόλο, έχοντας φιλοξενήσει σπάνιες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Απρίλιο και διευκολύνοντας τα ανεπίσημα κανάλια επικοινωνίας, ενώ παράλληλα συντονίζει τις διπλωματικές του προσπάθειες με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Κίνα.