Τραγωδία στα Πηγάδια Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, μετά την είδηση για τον θάνατο ενός 25χρονου σε τροχαίο δυστύχημα στα Πηγάδια. Ο νεαρός αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, η είδηση για τον θάνατο ενός 25χρονου σε τροχαίο δυστύχημα στα Πηγάδια.
  • Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο νεαρός αναβάτης έχασε, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.
  • Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση.

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Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Ξηρομέρου Αιτωλοακαρκανίας, η είδηση για τον θάνατο ενός 25χρονου σε τροχαίο δυστύχημα στα Πηγάδια. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο νεαρός αναβάτης έχασε, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

Δείτε τις φωτογραφίες από το messolonghivoice

Τραγωδία στα Πηγάδια Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρός 25χρονος που έπεσε με μηχανή σε βράχια

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