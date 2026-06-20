Τραγωδία στα Πηγάδια Αιτωλοακαρνανίας: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο με μηχανή

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Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Ξηρομέρου Αιτωλοακαρκανίας, η είδηση για τον θάνατο ενός 25χρονου σε τροχαίο δυστύχημα στα Πηγάδια. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο νεαρός αναβάτης έχασε, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

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