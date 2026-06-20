Ντόναλντ Τραμπ: «Μέσα σε μία εβδομάδα στο Ιράν, εξουδετερώσαμε ολόκληρο το ναυτικό τους – Έχουν περιθώριο 60 ημέρες για συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει πολλές νίκες, κάνοντας αναφορά στις εξελίξεις με το Ιράν, την τιμή του πετρελαίου και τα Στενά του Ορμούζ. Υποστήριξε πως οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν το ιρανικό ναυτικό, αεροπορία και ραντάρ μέσα σε μία εβδομάδα και έδωσε προθεσμία 60 ημερών στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας.

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Διεθνή Νέα

Trump, Τραμπ
(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν σημειώσει πολλές νίκες», αναφέροντας πως «μέσα σε μία εβδομάδα, εξουδετερώσαμε ολόκληρο το ναυτικό τους, ολόκληρη την αεροπορία τους, τα ραντάρ τους. Εξαλείψαμε τα πάντα» στο Ιράν.
  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, προειδοποιώντας για ενέργειες που «δεν θα τους ευχαριστήσουν» σε διαφορετική περίπτωση.
  • Παράλληλα, ο Τραμπ προέβλεψε ότι «θα δείτε την τιμή του πετρελαίου να πέφτει τόσο χαμηλά» και σημείωσε πως, αν οι ΗΠΑ αναλάβουν δράση, «δεν θα υπάρχει ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Στρατιωτική Βάση Άντριους, ότι οι ΗΠΑ «έχουν σημειώσει πολλές νίκες», κάνοντας αναφορά στις εξελίξεις με το Ιράν, στην τιμή του πετρελαίου και στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα δείτε την τιμή του πετρελαίου να πέφτει τόσο χαμηλά. Ελπίζω οι εταιρείες να είναι ευχαριστημένες γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το είδατε αυτό στο Ιράν: ουσιαστικά, μέσα σε μία εβδομάδα, εξουδετερώσαμε ολόκληρο το ναυτικό τους, ολόκληρη την αεροπορία τους, τα ραντάρ τους. Εξαλείψαμε τα πάντα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε ενέργειες που, όπως είπε, «δεν θα τους ευχαριστήσουν», ενώ πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως η κατάσταση θα φτάσει σε αυτό το σημείο.

«Να θυμάστε, αν το κάνουμε αυτό, τότε ξαφνικά δεν θα υπάρχει ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, επειδή όσοι διαθέτουν πλοία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θέλουν να πετούν πύραυλοι πάνω από τα κεφάλια τους, ούτε να υπάρχουν νάρκες παντού στη θάλασσα», είπε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

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