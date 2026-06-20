Ντόναλντ Τραμπ: «Μέσα σε μία εβδομάδα στο Ιράν, εξουδετερώσαμε ολόκληρο το ναυτικό τους – Έχουν περιθώριο 60 ημέρες για συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Στρατιωτική Βάση Άντριους, ότι οι ΗΠΑ «έχουν σημειώσει πολλές νίκες», κάνοντας αναφορά στις εξελίξεις με το Ιράν, στην τιμή του πετρελαίου και στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα δείτε την τιμή του πετρελαίου να πέφτει τόσο χαμηλά. Ελπίζω οι εταιρείες να είναι ευχαριστημένες γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το είδατε αυτό στο Ιράν: ουσιαστικά, μέσα σε μία εβδομάδα, εξουδετερώσαμε ολόκληρο το ναυτικό τους, ολόκληρη την αεροπορία τους, τα ραντάρ τους. Εξαλείψαμε τα πάντα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε ενέργειες που, όπως είπε, «δεν θα τους ευχαριστήσουν», ενώ πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως η κατάσταση θα φτάσει σε αυτό το σημείο.

«Να θυμάστε, αν το κάνουμε αυτό, τότε ξαφνικά δεν θα υπάρχει ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, επειδή όσοι διαθέτουν πλοία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θέλουν να πετούν πύραυλοι πάνω από τα κεφάλια τους, ούτε να υπάρχουν νάρκες παντού στη θάλασσα», είπε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera