Αυστραλία: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών H5N1 – «Είναι ανησυχητικό», δήλωσε ο Αλμπανέζι

Η Αυστραλία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών H5N1 σε θαλάσσιο πτηνό στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι να εκφράζει ανησυχία και να δεσμεύεται για την αναχαίτιση της εξάπλωσης. Παρά τη σπανιότητα μόλυνσης ανθρώπων, ο ιός έχει οδηγήσει σε μαζικές θανατώσεις πτηνών παγκοσμίως, αν και στην Αυστραλία δεν έχει εντοπιστεί ακόμη σε πουλερικά ή το αγροτικό σύστημα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Αυστραλία γρίπη των πτηνών H5N1
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών H5N1 στην ηπειρωτική Αυστραλία, με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι να δηλώνει ότι «Αυτό είναι ανησυχητικό» και πως η κυβέρνηση θα κάνει «ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση».
  • Ο ιός δεν έχει μέχρι στιγμής εμφανιστεί σε πουλερικά ή στο αγροτικό σύστημα της χώρας, σύμφωνα με την υπουργό Γεωργίας, Τζούλι Κόλινς.
  • Η Αυστραλία έχει ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ η μόλυνση ανθρώπων από τον ιό παραμένει σπάνια, αν και έχει οδηγήσει στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών παγκοσμίως.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη δέσμευση της Αυστραλίας να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την αναχαίτιση της γρίπης των πτηνών H5N1 εξέφρασε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι.

Η δήλωση αυτή ακολούθησε την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος του ιού στην ηπειρωτική χώρα, το οποίο εντοπίστηκε την Παρασκευή σε θαλάσσιο πτηνό, σε μια απομακρυσμένη περιοχή στα νοτιοδυτικά.

Η αντίδραση του Άντονι Αλμπανέζι

«Αυτό είναι ανησυχητικό», δήλωσε σήμερα ο Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση».

Τα δεδομένα για το πρώτο κρούσμα

Εξετάσεις που έγιναν επιβεβαίωσαν ότι το θαλασσοπούλι αυτό, ένα καφέ σκούα, που βρέθηκε ενώ νοσούσε κοντά στην Έσπερανς, πόλη που βρίσκεται περίπου 570 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Περθ, πρωτεύουσας της Δυτικής Αυστραλίας, έφερε το θανατηφόρο στέλεχος του ιού, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Χθες οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι το μεταναστευτικό καφέ σκούα, που βρέθηκε στο εθνικό πάρκο Cape Le Grand National Park στη Δυτική Αυστραλία, διεγνώσθη θετικό σε τεστ για τον ιό και ότι ανέμεναν επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Οι παγκόσμιες επιπτώσεις του ιού

Η μόλυνση ανθρώπων από τον ιό αυτόν παραμένει σπάνια.

Ωστόσο ο εντοπισμός του εξαιρετικά παθογενούς αυτού στελέχους της γρίπης των πτηνών έχει οδηγήσει στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τις προμήθειες τροφίμων και προκαλώντας αύξηση των τιμών.

Μέτρα βιοασφάλειας

Ο ιός αυτός δεν έχει μέχρι στιγμής εμφανιστεί σε πουλερικά ή εν γένει στο αγροτικό σύστημα της χώρας, διευκρίνισε η υπουργός Γεωργίας της Αυστραλίας, Τζούλι Κόλινς, αν και ένας μακρονήκτης ή γίγαντας πετρίτης, άλλο πτηνό που νοσούσε και βρέθηκε στην ίδια περιοχή, επίσης διεγνώσθη θετικός στον ιό.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για μαζική θνητότητα και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι βρίσκεται στα πουλερικά ή στο αγροτικό μας σύστημα ως αυτό το στάδιο», πρόσθεσε η Κόλινς σε δηλώσεις που έκανε από την πρωτεύουσα Καμπέρα και μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα.

Στις προσπάθειές της κατά της γρίπης των πτηνών, η Αυστραλία έχει ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στα αγροκτήματα, τους διαγνωστικούς ελέγχους σε πτηνά στις ακτές, τους εμβολιασμούς ευάλωτων ειδών και τις ασκήσεις για την εφαρμογή σχεδίων αντίδρασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ