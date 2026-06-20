Ροναλντίνιο: Υπέγραψε στη Ραβένα και προκάλεσε παγκόσμιο ντελίριο – «Νέα χρώματα, το ίδιο χαμόγελο»

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Η επικείμενη επιστροφή του Ροναλντίνιο στα ιταλικά γήπεδα για λογαριασμό της Ραβένα έχει στρέψει όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη στη Serie C.

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος σούπερ σταρ και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2002, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη χώρα με τη φανέλα της Μίλαν, ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην Ιταλία, προκαλώντας τεράστιο ενθουσιασμό στους φιλάθλους, παρά το γεγονός ότι ο πραγματικός του ρόλος στην ομάδα θα είναι… πολύ διαφορετικός από αυτόν που πολλοί ονειρεύονται.

The Brazilian forward Ronaldinho has signed with Italian Serie C side Ravenna FC at the age of 46 🇧🇷 pic.twitter.com/aIJx8OP79M — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 20, 2026

Το μήνυμα του «Ρόνι» και η αποκάλυψη στο Μαϊάμι

Η είδηση φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα όλων των μεγάλων μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία, όπως η Gazzetta dello Sport, η Corriere dello Sport και η Tuttosport.

Ο ίδιος ο Ροναλντίνιο, σε δηλώσεις του που φιλοξένησε η Gazzetta dello Sport, εξέφρασε τη μεγάλη του ανυπομονησία.

«Νέα χρώματα, το ίδιο χαμόγελο. Δεν βλέπω την ώρα να χορέψω ξανά με την μπάλα και να γράψω μια νέα ιστορία μαζί με τον Ινιάτσιο και ολόκληρη την οικογένεια Τσιπριάνι. Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα μια πηγή χαράς για μένα, και θέλω να φέρω αυτό το ίδιο πνεύμα στη Ραβένα».

Σύμφωνα με τα ιταλικά ρεπορτάζ, η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μια ειδική εκδήλωση στο Μαϊάμι την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.

Ronaldinho is back in club football 😍🇧🇷 The Brazilian legend has joined Italian Serie C side Ravenna FC at the age of 46. pic.twitter.com/JgY2bddV7R — Sky Sports (@SkySports) June 20, 2026

Το παρασκήνιο και η αλήθεια για την επιστροφή

Αν και έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από τον τελευταίο επίσημο αγώνα του Βραζιλιάνου θρύλου, η Ραβένα προχωρά σε ένα ακόμη εντυπωσιακό επικοινωνιακό εγχείρημα.

Ο σύλλογος ανήκει στον φίλο του Ροναλντίνιο, Ινιάτσιο Τσιπριάνι, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και δεν είναι ξένος σε τέτοιου είδους στρατηγικές μάρκετινγκ.

Άλλωστε, ο «Ρόνι» είχε βρεθεί στη Ραβένα ως προσκεκλημένος και στην έναρξη της φετινής σεζόν.

Η προοπτική να δηλωθεί ο 46χρονος άσος στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Serie C πυροδότησε αμέσως τη φαντασία των οπαδών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως οι πιθανότητες να τον δούμε να αγωνίζεται σε επίσημα ματς είναι μηδαμινές.

Την πραγματικότητα πίσω από τη μεταγραφή ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Αριέντο Μπράιντα, ο οποίος γνωρίζει καλά τον παίκτη από την κοινή τους θητεία στη Μίλαν.

«Θα είναι εκπρόσωπος, δεν θα παίξει στη Serie C μαζί μας. Μακάρι να ήταν ακόμα σε καλή φυσική κατάσταση…»

Ο Ροναλντίνιο πρόκειται να συμμετάσχει σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την προώθηση του brand της Ραβένα τόσο στην Ιταλία όσο και στις ΗΠΑ.

Θα λειτουργήσει, επομένως, ως ένας ειδικός πρεσβευτής του συλλόγου και όχι ως μια πραγματική αγωνιστική προσθήκη για την ομάδα που προπονεί ο Αντρέα Μαντορλίνι.

Με πληροφορίες από: Marca, La Stampa