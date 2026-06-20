WSJ: ΗΠΑ και Κατάρ σχεδιάζουν την αποδέσμευση ιρανικών πόρων – Μοχλός πίεσης το «ανθρωπιστικό» δέλεαρ αξίας 6 δισ. δολαρίων

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Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνης εν μέσω των ευρύτερων διπλωματικών διαβουλεύσεων, η Ουάσινγκτον και η Ντόχα επεξεργάζονται ένα στρατηγικό σχέδιο για τη σταδιακή αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Η κίνηση αυτή, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών της Τεχεράνης, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν αυστηρά διεθνή κριτήρια ελέγχου.

Πρόσβαση σε 6 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, οι ΗΠΑ και το Κατάρ αναπτύσσουν ένα σχέδιο για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια προς το Ιράν, τα οποία θα προορίζονται για ανθρωπιστικά προγράμματα.

Βάσει του συγκεκριμένου σχεδιασμού, η Τεχεράνη θα είναι σε πρώτη φάση σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ποσό ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αυτή τη στιγμή διακρατείται στο Κατάρ.

Αυστηρή διεθνής εποπτεία

Άνθρωποι που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου δήλωσαν στη WSJ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού: «Η κεντρική τράπεζα του Ιράν θα είναι σε θέση να παραγγέλνει τρόφιμα, φάρμακα και άλλα ανθρωπιστικά αγαθά χρησιμοποιώντας τα προηγουμένως δεσμευμένα μετρητά, τα οποία αποτελούσαν κυρίως έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου που είχαν υποστεί κυρώσεις».

Το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία δεν θα αφεθεί στην τύχη της, καθώς «τα κεφάλαια θα μεταφερθούν υπό διεθνή επίβλεψη».

Μέσω αυτού του χρηματοοικονομικού μηχανισμού, οι ΗΠΑ στοχεύουν να αποκτήσουν πλήρη ορατότητα στις ιρανικές αγορές και να αποκτήσουν μοχλό πίεσης στον τρόπο με τον οποίο το Ιράν διαχειρίζεται τα δεσμευμένα μετρητά του.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχει γίνει αποδεκτό από την Τεχεράνη.

«Ακόμη και οι περιορισμένες αποδεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων λειτουργούν τόσο ως οικονομικές σανίδες σωτηρίας όσο και ως πολιτικά σήματα αποκλιμάκωσης. Αποτελούν ένα από τα λίγα απτά κίνητρα που μπορεί να εξασφαλίσει το Ιράν από την Ουάσινγκτον για να σταθεροποιήσει το νόμισμά του και να μετριάσει την εγχώρια οικονομική πίεση», επεσήμανε η η Σανέμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής στη δεξαμενή σκέψης Chatham House του Λονδίνου.