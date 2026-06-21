Συναγερμός στο Λουτράκι – Φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 21/6 σε δασική έκταση στην περιοχή της Σκαλωσιάς στο Λουτράκι Κορινθίας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 47 πυροσβέστες, με οχήματα, ελικόπτερο και εθελοντές.

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φωτιά σκαλωσιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 21/6 στην περιοχή της Σκαλωσιάς στο Λουτράκι Κορινθίας.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
  • Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και εθελοντές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 21/6 στην περιοχή Σκαλωσιά, στο Λουτράκι Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.

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