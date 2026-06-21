Συναγερμός στο Λουτράκι – Φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 21/6 στην περιοχή Σκαλωσιά, στο Λουτράκι Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές.