Ελβετία: «Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται στο Μπούργκενστοκ» λέει το υπουργείο Εξωτερικών

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Διεθνή Νέα

Το θέρετρο Μπούργκενστοκ με θέα στη λίμνη της Λουκέρνης στην κεντρική Ελβετία. © Fabrice Coffrini / AFP
Το θέρετρο Μπούργκενστοκ με θέα στη λίμνη της Λουκέρνης στην κεντρική Ελβετία. © Fabrice Coffrini / AFP
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Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει «ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο» στο Μπούργκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας.

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