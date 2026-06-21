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Εφιάλτης για γυναίκα στη Θεσσαλονίκη – Την ακινητοποίησαν «μαϊμού» αστυνομικοί με διακριτικά «police» και την απείλησαν με όπλο

Μια γυναίκα και ο σύντροφός της δέχθηκαν επίθεση στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (19/6) από τέσσερις αγνώστους που παρίσταναν τους αστυνομικούς, φορώντας διακριτικά «Police». Οι δράστες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τους απείλησαν με όπλο και τους χτύπησαν, ζητώντας «ναρκωτικά», πριν εξαφανιστούν, ενώ το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατέθεσε στην αστυνομία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, όταν τέσσερις άγνωστοι που παρίσταναν τους αστυνομικούς της έστησαν ενέδρα, φορώντας διακριτικά με τη λέξη «Police».
  • Ένας από τους δράστες της έβαλε το όπλο στον κρόταφο, απαιτώντας με βρισιές και απειλές να του πει «πού είναι τα ναρκωτικά». Η γυναίκα δέχθηκε σωματική βία, ενώ επιτέθηκαν και στον σύντροφό της που έσπευσε σε βοήθεια.
  • Οι τέσσερις δράστες έγιναν άφαντοι μετά την επίθεση. Μέχρι στιγμής οι «μαϊμού» αστυνομικοί παραμένουν ασύλληπτοι, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (19/6), όταν τέσσερις άγνωστοι που παρίσταναν τους αστυνομικούς της έστησαν ενέδρα. Οι δράστες φορούσαν διακριτικά με τη λέξη «Police» για να παραπλανήσουν το θύμα τους.

Οι τέσσερις δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους παρά τα αστυνομικά διακριτικά που έφεραν, ακινητοποίησαν τη γυναίκα την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία της.

«Πού είναι τα ναρκωτικά;»

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, όταν ένας από αυτούς της έβαλε το όπλο στον κρόταφο, ρωτώντας την, με βρισιές και απειλές, «πού είναι τα ναρκωτικά». Η γυναίκα δέχθηκε σωματική βία και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ακούγοντας τις φωνές της, ο σύντροφός της κατέβηκε αμέσως από το διαμέρισμα, όμως οι δράστες επιτέθηκαν και χτύπησαν και εκείνον.

Μετά την επίθεση, οι τέσσερις δράστες έγιναν άφαντοι. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και, αφού έλαβε εξιτήριο το μεσημέρι του Σαββάτου, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση. Μέχρι στιγμής οι «μαϊμού» αστυνομικοί παραμένουν ασύλληπτοι, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

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