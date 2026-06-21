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Νάξος: Κατέρρευσε σιδερένια καγκελόπορτα στο λιμάνι – Φωτογραφίες

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Νάξου, όταν η μεταλλική καγκελόπορτα στην αριστερή πλευρά των στεγάστρων παραμορφώθηκε και κατέρρευσε, μετά από επαφή με τη ράμπα πλοίου.

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Νάξος λιμάνι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Νάξου, με τη μεταλλική καγκελόπορτα να παραμορφώνεται και να καταρρέει.
  • Το συμβάν οφείλεται στην επαφή της πρυμναίας ράμπας του Super Runner Jet με την πόρτα, λόγω έντονου διατοιχισμού από τα απόνερα του Blue Star Naxos και ισχυρών ανέμων 6 μποφόρ.
  • Ευτυχώς δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου απέκλεισε τον χώρο και ενημέρωσε για τις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Νάξου, με τη μεταλλική καγκελόπορτα στην αριστερή πλευρά των στεγάστρων να παραμορφώνεται και να καταρρέει. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Naxos Times, το συμβάν σημειώθηκε στις 23:06, όταν η πρυμναία ράμπα του Super Runner Jet ήρθε σε επαφή με την πόρτα. Το ατύχημα συνέβη κατά την άφιξη του Blue Star Naxos από τις Μικρές Κυκλάδες, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

Όπως έγινε αναφέρει το naxostimes, τα απόνερα που δημιουργήθηκαν κατά τον κατάπλου του Blue Star Naxos προκάλεσαν έντονο διατοιχισμό του Super Runner Jet, το οποίο βρισκόταν δεμένο εντός του λιμένα. Ως αποτέλεσμα, η αριστερή πρυμναία ράμπα του πλοίου ήρθε σε επαφή με τη μεταλλική καγκελόπορτα του λιμανιού, προκαλώντας την κάμψη και την επικίνδυνη κλίση της.

Ευτυχώς, τη στιγμή του συμβάντος δεν υπήρχαν επιβάτες ή περαστικοί στο σημείο, με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί κανένας τραυματισμός, ούτε ζημιές σε οχήματα και παρακείμενες εγκαταστάσεις.  Στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου με κορδέλες, κώνους και κατάλληλη σήμανση ασφαλείας και ενημέρωσαν εγγράφως το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, για τις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης.

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