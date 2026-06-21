Πεζεσκιάν: Δεν θέλουμε πυρηνική βόμβα, αλλά δεν κάνουμε πίσω στον εμπλουτισμό – Ο Νετανιάχου θα δυσαρεστηθεί με τις συνομιλίες στην Ελβετία

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Λίγο πριν την έναρξη των απογευματινών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ξεκαθάρισε εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η χώρα του δεν κάνει πίσω στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου.

«Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτώς ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε τη βόμβα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ωστόσο, δεν θα απαρνηθούμε το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Ιρανός Πρόεδρος περιέγραψε με απλό τρόπο το κλείσιμο της συμφωνίας: «Η Αμερική είπε “γράψτε το αυτό και υπογράψτε” – και εμείς υπογράψαμε».

Η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, εγγυάται αυτό το δικαίωμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

«Όλοι οι όροι του μνημονίου είναι υπέρ μας»

Ο Πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος στην κατοχή του Κατάρ, θα επιστραφούν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν, ο οποίος υπογράμμισε: «Όλες οι διατάξεις του μνημονίου συναντίληψης είναι υπέρ μας, και τα επιτεύγματα αυτών των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων θα γίνουν εμφανή».

Ο ίδιος επεσήμανε επίσης τη στροφή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου, αναφέροντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μας είχε απαγορεύσει να κάνουμε πολλά πράγματα στην πρόσφατη ομιλία του, τα διακήρυξε όλα αυτά ως δικαιώματα του λαού και του έθνους».

«Τα 6 δισεκατομμύριά μας στο Κατάρ θα επιστραφούν», πρόσθεσε.

Αιχμές κατά Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν άφησε αιχμές κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι εκείνος θα είναι «ο πρώτος που θα είναι δυσαρεστημένος με τις διαπραγματεύσεις», οι οποίες διεξάγονται στην Ελβετία.