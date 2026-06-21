LIVE UPDATE
Φωτιά στη Σύρο – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού

Πεζεσκιάν: Δεν θέλουμε πυρηνική βόμβα, αλλά δεν κάνουμε πίσω στον εμπλουτισμό – Ο Νετανιάχου θα δυσαρεστηθεί με τις συνομιλίες στην Ελβετία

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε λίγο πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν θα εγκαταλείψει το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, όπως προβλέπει η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων. Επεσήμανε την επιστροφή 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα κεφάλαια από το Κατάρ και άφησε αιχμές κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται -σύμφωνα με τον Πεζεσκιάν- να δυσαρεστηθεί με τις διαπραγματεύσεις.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πεζεσκιάν
Φωτογραφία Αρχείου: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αλλά δεν κάνει πίσω στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου.
  • Ο Ιρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια στο Κατάρ θα επιστραφούν, τονίζοντας ότι «όλοι οι όροι του μνημονίου είναι υπέρ μας».
  • Ο Πεζεσκιάν άφησε αιχμές κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι «ο πρώτος που θα είναι δυσαρεστημένος με τις διαπραγματεύσεις» στην Ελβετία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Λίγο πριν την έναρξη των απογευματινών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ξεκαθάρισε εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η χώρα του δεν κάνει πίσω στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Λίβανος και το Ορμούζ στο επίκεντρο του διπλωματικού μαραθωνίου στην Ελβετία

«Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτώς ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε τη βόμβα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ωστόσο, δεν θα απαρνηθούμε το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό», πρόσθεσε.

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πετρελαϊκός τομέας ως το απόλυτο crash test για τη συμφωνία – Στη Ζυρίχη ο Σαρίφ για τις συνομιλίες

Καταλήγοντας, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Ιρανός Πρόεδρος περιέγραψε με απλό τρόπο το κλείσιμο της συμφωνίας: «Η Αμερική είπε “γράψτε το αυτό και υπογράψτε” – και εμείς υπογράψαμε».

Η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, εγγυάται αυτό το δικαίωμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Μέση Ανατολή: Στην Ελβετία οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και Ιράν για κρίσιμες συνομιλίες – Το «θρίλερ» στο Ορμούζ τορπιλίζει το κλίμα

«Όλοι οι όροι του μνημονίου είναι υπέρ μας»

Ο Πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος στην κατοχή του Κατάρ, θα επιστραφούν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν, ο οποίος υπογράμμισε: «Όλες οι διατάξεις του μνημονίου συναντίληψης είναι υπέρ μας, και τα επιτεύγματα αυτών των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων θα γίνουν εμφανή».

Ο ίδιος επεσήμανε επίσης τη στροφή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου, αναφέροντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μας είχε απαγορεύσει να κάνουμε πολλά πράγματα στην πρόσφατη ομιλία του, τα διακήρυξε όλα αυτά ως δικαιώματα του λαού και του έθνους».

«Τα 6 δισεκατομμύριά μας στο Κατάρ θα επιστραφούν», πρόσθεσε.

Αιχμές κατά Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν άφησε αιχμές κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι εκείνος θα είναι «ο πρώτος που θα είναι δυσαρεστημένος με τις διαπραγματεύσεις», οι οποίες διεξάγονται στην Ελβετία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ