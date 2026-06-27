Η Realnews αυτής της Κυριακής (28/6/2026)

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Με τίτλο: «Νέο ”κούρεμα” στη φορολογία των ενοικίων» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Η εφημερίδα αποκαλύπτει ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα.

– Δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν.

– Οι τελικές αποφάσεις θα «κλειδώσουν» μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Το «καλάθι» του Τραμπ στην Αγκυρα. Εντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ερχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσεις Αγκυρας – Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα αεράμυνας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

– Κωστής Χατζηδάκης στην «R»: «Δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παροχολογίας με την αντιπολίτευση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

– Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος ΕΛ.Α.Σ – ΠΑΣΟΚ.

– Συνέντευξη στην «R» του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιάννη Βαρδακαστάνη.

– Qatargate: Τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι αναφέρουν οι βελγικές Αρχές στο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην υπουργό και πρώην επίτροπο της Ε.Ε. Ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του.

– Βασιλίτσα Γρεβενών: Ορόσημο ανάπτυξης στην καρδιά της Πίνδου. Τα φιλόδοξα σχέδια του προέδρου του Ομίλου D Group, Δρ. Δημήτρη Δερπάνη, για την αναδιαμόρφωση του χιονοδρομικού κέντρου επαναπροσδιορίζουν τον χάρτη της ορεινής φιλοξενίας.

– Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά! Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το διεθνές εγκληματικό δίκτυο «764» και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια.

– Τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπίρες! Η «R» αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά.