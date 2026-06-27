Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35

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Πολιτική

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Φωτογραφία αρχείου: Susan Walsh / AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την προτεινόμενη πώληση κινητήρων στην Τουρκία και αντιτίθενται στην επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο CAATSA.
  • Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή, επικαλούμενοι τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της, την κατοχή της Κύπρου και την παροχή καταφυγίου στη Χαμάς.
  • Προειδοποιούν ότι η ρητορική και οι ενέργειες της Τουρκίας απειλούν βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, θέτοντας σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Τέσσερις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτεινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία. Παράλληλα προειδοποιούν πως η στάση της ‘Αγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος, και Τζίμι Πατρώνης, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ότι έχουν ενεργές επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για τη φερόμενη πώληση και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε κάθε ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων).

Οι κινητήρες που άναψαν «φωτιά» στο Κογκρέσο…

Της παρέμβασής τους είχε προηγηθεί η επίσημη κοινοποίηση που έλαβε το Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεσή της να εγκρίνει πώληση κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων στην Τουρκία. Κινητήρες, σύμφωνα με το Reuters, που προορίζονται για το τουρκικό μαχητικό KAAN. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, τόσο για την ουσία της πώλησης όσο και για τη διαδικασία ελέγχου των μεγάλων αμυντικών εξαγωγών.

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Το ζήτημα συνδέεται με την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400. Η Ουάσιγκτον είχε υποστηρίξει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα το ρωσικό σύστημα αεράμυνας και το αμερικανικό μαχητικό πέμπτης γενιάς, ενώ οι κυρώσεις CAATSA και οι σχετικοί περιορισμοί παραμένουν κεντρικό σημείο της συζήτησης για την αμυντική σχέση ΗΠΑ και Τουρκίας.

Οι τέσσερις βουλευτές αναφέρουν ότι, ως Ελληνοαμερικανοί – μέλη του Κογκρέσου, παρακολουθούν με βαθιά ανησυχία τις σχετικές πληροφορίες και υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή. Στη δήλωσή τους επικαλούνται τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της ‘Αγκυρας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, καθώς και την προώθηση ρητορικής που δαιμονοποιεί το Ισραήλ.

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Προειδοποιήσεις για την επικίνδυνη ρητορική και τις ενέργειες της Τουρκίας

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος έχει σημαντικές δυνατότητες να εξελιχθεί σε φάρο εμπορικών ευκαιριών, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας. Υπογραμμίζουν ότι έχουν στηρίξει ενεργά αυτή την προσπάθεια μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ρητορική και οι ενέργειες της Τουρκίας απειλούν ολοένα και περισσότερο βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες αυτές και την περιφερειακή σταθερότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στην παροχή καταφυγίου στη Χαμάς από την Τουρκία και στο γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, η ‘Αγκυρα παραμένει το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι τέσσερις βουλευτές χαρακτηρίζουν τα ζητήματα αυτά «βαθιά ανησυχητικά».

Η παρέμβαση αναδεικνύει τις αντιδράσεις που προκαλεί στο Κογκρέσο το ενδεχόμενο περαιτέρω αμυντικής προσέγγισης με την Τουρκία, όσο παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα των S-400, των κυρώσεων CAATSA και της πιθανής επιστροφής της ‘Αγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

 

 

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