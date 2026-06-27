Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην Κάτω Μαμουλάδα – Οι πρώτες εικόνες

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αιτωλοακαρνανία. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.