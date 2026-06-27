Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Οι συγκινητικοί όρκοι αγάπης που αντάλλαξαν στην Πάρο

Με την ανταλλαγή όρκων αγάπης επισφράγισαν τη σχέση τους η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, σε μια ατμοσφαιρική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα, συγγενείς και στενούς φίλους.

Το ζευγάρι επέλεξε ένα πολυτελές resort του νησιού για τη σημαντική αυτή στιγμή, η οποία κύλησε σε ιδιαίτερα ρομαντικό κλίμα. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό, κλέβοντας τις εντυπώσεις, ενώ έφτασε στον χώρο της τελετής συνοδευόμενη από τον αδελφό της, Νικήτα.

Εκείνος τη συνόδευσε μέχρι τον Μπρούνο Τσερέλα, με τη στιγμή της συνάντησής τους να είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Η Αθηνά Οικονομάκου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια της τελετής, καθώς αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον σύντροφό της, σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους πορείας.

Το όμορφο σκηνικό, η λιτή αλλά κομψή αισθητική της τελετής και η ζεστή παρουσία των καλεσμένων συνέθεσαν μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο για το ζευγάρι όσο και για τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα του. Οι πρώτες εικόνες από την τελετή αποτυπώνουν το έντονο συναίσθημα και τη χαρά της ημέρας, επιβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για μια στιγμή που θα θυμούνται για πάντα.