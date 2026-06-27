Αθηνά Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα: Ο ξέφρενος χορός στο pre-wedding party και το τρυφερό φιλί – Δείτε βίντεο

Το γαμήλιο τριήμερο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου στην Πάρο, με το πρώτο event να πραγματοποιείται στο beach bar CRIOS.

Το ζευγάρι υποδέχθηκε συγγενείς και φίλους σε ένα χαλαρό pre-wedding party, λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση του Σαββάτου 27 Ιουνίου. Οι καλεσμένοι άρχισαν να φτάνουν από νωρίς στο σημείο, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι έχουν ήδη παντρευτεί σε στενό κύκλο, επέλεξαν την Πάρο για να μοιραστούν τη χαρά τους με περίπου 400 καλεσμένους. Το ύφος των εκδηλώσεων κινείται σε κομψό και ανεπιτήδευτο πλαίσιο, με στοιχεία που συνδέονται με το κυκλαδίτικο τοπίο.

Οι καλεσμένοι στο pre-wedding party

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που βρέθηκαν στο beach bar ήταν η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, ο Άρης Καβατζίκης, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στέλιος Καφαντάρης.

Οι καλεσμένοι επέλεξαν καλοκαιρινές εμφανίσεις, προσαρμοσμένες στο νησιώτικο σκηνικό και στο dress code της ημέρας. Κατά τη διάρκεια του party, αρκετοί από αυτούς μοιράστηκαν στιγμιότυπα στα social media, στα οποία το ζευγάρι εμφανίζεται σε προσωπικές στιγμές με φίλους και συγγενείς.

Η κεντρική εκδήλωση του Σαββάτου

Η κορύφωση των εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 27 Ιουνίου, με το «Wedding Day». Σύμφωνα με την πρόσκληση, το ζευγάρι έχει καλέσει τα αγαπημένα του πρόσωπα στο συγκρότημα Mar Azul στις 19:00, για μια βραδιά που θα είναι «γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και όμορφες αναμνήσεις».

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία συνδέεται με μακροχρόνια φιλία με την Αθηνά Οικονομάκου, έδωσε το «παρών» μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Οι δύο ηθοποιοί, που κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, θα παραμείνουν στο νησί για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου.

Η σχέση του ζευγαριού

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα ξεκίνησε μέσα από κοινές παρέες και κοινωνικές επαφές. Η φιλία τους εξελίχθηκε σε σχέση, ενώ οι κοινές εμφανίσεις και τα ταξίδια τους επιβεβαίωσαν στη συνέχεια τον δεσμό τους.

Αργότερα, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου σε ρομαντικό σκηνικό, με την ηθοποιό να λέει το πολυπόθητο «ναι». Παρότι το ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, οι δημόσιες εμφανίσεις του και το μονόπετρο είχαν ήδη δείξει ότι οι δύο τους ετοιμάζονταν για το επόμενο βήμα.

Το γαμήλιο τριήμερο στην Πάρο συνεχίζεται με τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, παρουσία συγγενών, φίλων και γνωστών προσώπων από τον χώρο της ψυχαγωγίας.