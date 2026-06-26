Σαν Ντιέγκο: Σεκιούριτι πυροβολεί πελάτη με taser και εκείνος ουρλιάζει από τον πόνο – ΒΙΝΤΕΟ

Υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας πυροβόλησε πελάτη στο πρόσωπο με taser έξω από γνωστό μπαρ-εστιατόριο στο Σαν Ντιέγκο, προκαλώντας τον άμεσο τραυματισμό του και την απώλεια αισθήσεων. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως, οδηγώντας στη σύλληψη του σεκιούριτι και σε έντονες αντιδράσεις για τη χρήση βίας και τις πιθανές νομικές συνέπειες.

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Διεθνή Νέα

Το αντιπροσωπευτικό στιγμιότυπο που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων
Πηγή: Yahoo/news
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκ στο Σαν Ντιέγκο: Υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας πυροβόλησε εν ψυχρώ έναν πελάτη στο πρόσωπο με taser έξω από μπαρ, αφήνοντάς τον να σωριαστεί αναίσθητος.
  • Το σοκαριστικό περιστατικό κατεγράφη από αυτόπτες μάρτυρες και το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας κύμα οργής.
  • Ο σεκιούριτι συνελήφθη και νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η εταιρεία security και το κατάστημα βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγές εκατομμυρίων.

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Σκηνές που κόβουν την ανάσα, εκτυλίχθηκαν έξω από πασίγνωστο μπαρ-εστιατόριο στο Σαν Ντιέγκο, όταν υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας, πυροβόλησε εν ψυχρώ έναν πελάτη στο πρόσωπο με taser, αφήνοντάς τον να σωριαστεί αναίσθητος στο έδαφος.

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Το περιστατικό-σοκ κατεγράφη από αυτόπτες μάρτυρες και το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας κύμα οργής.

 

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Στα πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας ημίγυμνος άνδρας διακρίνεται να στέκεται στην είσοδο του καταστήματος «Park 101». Ξαφνικά, και από απόσταση αναπνοής, ο σεκιούριτι σηκώνει το όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης και τον πυροβολεί απευθείας στο πρόσωπο. Ο άνδρας δέχεται το πλήγμα, χάνει ακαριαία τις αισθήσεις του και πέφτει στο πεζοδρόμιο σαν τσουβάλι, με το κοινό να παρακολουθεί έντρομο.

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Η συνέχεια του βίντεο είναι εξίσου καταιγιστική. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες ακινητοποίησαν τον υπάλληλο ασφαλείας. Οι αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τον σεκιούριτι να απομακρύνεται από το σημείο δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες, συνοδεία αστυνομικών.

 


Οι αντιδράσεις στα social media είναι θυελλώδεις, με τους χρήστες να καταδικάζουν την ακραία αστυνομική βία από έναν ιδιώτη. Νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η εταιρεία security και το κατάστημα βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγές εκατομμυρίων, καθώς η νομοθεσία της Καλιφόρνια για τη χρήση βίας από ιδιωτικούς φύλακες είναι αυστηρότατη και η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά εγκληματική ενέργεια, ανεξάρτητα από το τι είχε προηγηθεί της συμπλοκής.

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