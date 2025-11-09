Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από πελάτη, στον οποίο είχε αρνηθεί την είσοδο

Enikos Newsroom

διεθνή

Μασσαλία

Μία συμπλοκή που εκτυλίχθηκε τη νύχτα του Σαββάτου, έξω από το μπαρ Little Temple στην οδό 7 rue de la Paix-Marcel Paul, στο 1ο διαμέρισμα της Μασσαλίας, άφησε πίσω της έναν νεκρό και έναν τραυματία.

Το θύμα είναι 47χρονος πορτιέρης νυχτερινού κέντρου στο Παλιό Λιμάνι της πόλης. Ο άνδρας δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου. Τραυματίας είναι ένας 43χρονος, ο οποίος φέρει τραύμα στο χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από αστυνομικές πηγές, ο πορτιέρης δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν πελάτη, στον οποίο είχε αρνηθεί την είσοδο στο κατάστημα. Η επίθεση σημειώθηκε μπροστά από μια ιρλανδική παμπ, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής της Όπερας.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου και να εντοπίσουν τον δράστη.

